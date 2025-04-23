Замість «мирного плану» Трампа Україна хоче говорити в Лондоні про 30-денне припинення вогню – Axios

Українська делегація на переговорах у Лондоні 23 квітня планує обговорити з адміністрацією Трампа 30-денне припинення вогню. Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Деталі

Анонімний американський посадовець зазначив, що за останню добу Україна висловила бажання зосередитися на тимчасовому перемир’ї, а не на мирному плані Трампа.

Джерело, близьке до українського уряду, заявило Axios, що Київ вважає пропозицію США надто вигідною для Росії, адже вона чітко визначає переваги для РФ, тоді як вигоди для України описані розмито.

Контекст

У Парижі 17 квітня відбулися переговори за участю України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії щодо завершення російсько-української війни. Наступний раунд запланований у Лондоні, але спецпосланець США Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо відмовилися від участі, повідомляє FT. Очікується, що переговори вестиме представник Трампа Кіт Келлог.

19 квітня NYP із посиланням на джерела повідомила, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито на 90% підтримав мирну угоду США, обговорену в Парижі. Умєров спростував це Sky News, заявивши, що його офіс не ухвалює політичних рішень. Українська влада не розкрила деталей переговорів, назвавши їх «новим форматом». Пропозиція США включає визнання Криму російським і зняття питання членства України в НАТО.

Forbes Ukraine зазначає, що позиція Офісу президента суперечить таким умовам, враховуючи «червоні лінії» України. Росія поки не підтвердила серйозність намірів щодо угоди, відкладаючи спроби Трампа припинити вогонь. Віткофф планує запропонувати остаточну версію угоди, можливо, зі скороченням санкцій.

21 квітня Путін заявив, що Кремль розгляне результати 30-годинного «великоднього перемир’я» перед тривалішою паузою в бойових діях, на якій наполягають Трамп і Зеленський. Того ж дня Трамп анонсував оприлюднення свого мирного плану, який може передбачати розміщення європейських військ для контролю припинення вогню, пише The New York Post.