Дипломати ЄС, Великої Британії та України відклали перемовини в Лондоні про завершення війни – Sky News

Заплановану на 23 квітня зустріч міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини та України про завершення війни Росії проти України відклали. Про це пише Sky News із посиланням на власні джерела.

Деталі

Перемовини мали пройти на найвищому рівні, однак держсекретар США Марко Рубіо відмовився приїжджати до Лондона, посилаючись на «логістичні труднощі в графіку». Після цього Франція та Німеччина зупинили підготовку до візиту своїх міністрів.

У результаті обговорення мирного плану перенесли на рівень високопосадовців. Проте, за інформацією Sky News, голова МЗС України Андрій Сибіга все ж вирушить до Лондона, де має зустрітися з очільником британського МЗС Девідом Леммі.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог проведе окремі перемовини з французькими та німецькими чиновниками.

Передбачається, що зустріч на рівні міністрів може відбутися пізніше.

Контекст

США планували запропонувати визнання Криму російським у межах мирного врегулювання війни, пише NYT. Це мало стати одним із ключових пунктів американської ініціативи щодо завершення бойових дій. Однак президент Володимир Зеленський 22 квітня наголосив, що Україна не визнає окупацію півострова.

23 квітня Axios з посиланням на джерела повідомив, що Україна планує обговорити з командою Дональда Трампа 30-денне припинення вогню. За словами американського посадовця, Київ за останню добу змістив фокус на тимчасове перемир’я, а не на повноцінний мирний план.

Джерело, наближене до українського уряду, зазначило, що запропоновані США умови виглядають надто вигідними для Росії, тоді як інтереси України сформульовані нечітко.