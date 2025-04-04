Група ETG будує вітрову електростанцію у Кіровоградській області

Деталі

На першому етапі встановлять три турбіни Vestas із Данії загальною потужністю 18,6 МВт.

Інвестиції в проєкт стартували у квітні 2022 року, а тепер ETG залучила €26 млн від Укргазбанку за підтримки ЄБРР і МФК із гарантією кредитного ризику.

Контекст

ETG належить до топ-20 компаній у сфері альтернативної енергетики та забезпечує електроенергією й газом понад 3000 клієнтів. Окрім цього, вона займається сонячною генерацією та управлінням СЕС, контролюючи станції загальною потужністю 62,3 МВт. Деякими з них частково або повністю володіє власник компанії Олексій Бондаренко, частиною – інші інвестори.

У 2023 році ETG запустила сонячну станцію «Березань Солар» на Київщині потужністю 7,3 МВт. За словами керівника Володимира Шведкого, вона успішно продає електроенергію за корпоративним договором. Прибуток компанії за 2023 рік склав 306,4 млн грн, порівняно зі збитком 218 млн грн раніше.