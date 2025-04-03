ОККО отримає кредит на €157 млн від трьох західних банків для побудови ВЕС на Волині

Концерн «Галнафтогаз» (ОККО) уклав угоду про залучення €157 млн для зведення вітрової електростанції на Волині, додавши до цього близько €68 млн власних інвестицій. Про це йдеться у повідомленні ЄБРР від 3 квітня.
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Деталі
- Фінансування розподілено так: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділяє €60 млн, Міжнародна фінансова корпорація (МФК) – €60 млн, а Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) – €37 млн. Проєкт також підтримується гарантіями від Європейського Союзу та грантом від Великої Британії на суму 3,8 млн фунтів стерлінгів.
- Кошти отримають компанії «Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь» та «Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3», які відповідатимуть за реалізацію проєкту. Загальна вартість будівництва становить €225 млн, частину з яких покриє сам «Галнафтогаз».
- Вітрова електростанція матиме потужність 147 МВт і вироблятиме щонайменше 380 ГВт-год «зеленої» електроенергії щорічно, що дозволить скоротити викиди CO₂ приблизно на 245 000 тонн на рік.
- Цей проєкт є одним із перших приватних ініціатив у сфері створення нових генерувальних потужностей в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, яке завдало значних збитків енергетичній інфраструктурі країни.
Контекст
До початку повномасштабного вторгнення в Україні діяло 1683 МВт вітрових електростанцій. Лідером на ринку була компанія ДТЕК ВДЕ, яка контролювала приблизно 30% потужностей.
Унаслідок російської агресії близько 80% вітроенергетичних об’єктів опинилися на окупованих територіях. Проте 2023 рік став третім за обсягами введення нових вітряків в Україні – 230 МВт. Більші показники фіксувалися лише у 2019 році (637 МВт) та 2021 році (358,9 МВт). Нові вітрові парки зводили три компанії: ДТЕК ВДЕ, Elementum Energy та Еко-Оптіма.
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