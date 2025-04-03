ОККО отримає кредит на €157 млн від трьох західних банків для побудови ВЕС на Волині

Концерн «Галнафтогаз» (ОККО) уклав угоду про залучення €157 млн для зведення вітрової електростанції на Волині, додавши до цього близько €68 млн власних інвестицій. Про це йдеться у повідомленні ЄБРР від 3 квітня.

Деталі

Фінансування розподілено так: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділяє €60 млн, Міжнародна фінансова корпорація (МФК) – €60 млн, а Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) – €37 млн. Проєкт також підтримується гарантіями від Європейського Союзу та грантом від Великої Британії на суму 3,8 млн фунтів стерлінгів.

Кошти отримають компанії «Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь» та «Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3», які відповідатимуть за реалізацію проєкту. Загальна вартість будівництва становить €225 млн, частину з яких покриє сам «Галнафтогаз».

Вітрова електростанція матиме потужність 147 МВт і вироблятиме щонайменше 380 ГВт-год «зеленої» електроенергії щорічно, що дозволить скоротити викиди CO₂ приблизно на 245 000 тонн на рік.

Цей проєкт є одним із перших приватних ініціатив у сфері створення нових генерувальних потужностей в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, яке завдало значних збитків енергетичній інфраструктурі країни.

Контекст

До початку повномасштабного вторгнення в Україні діяло 1683 МВт вітрових електростанцій. Лідером на ринку була компанія ДТЕК ВДЕ, яка контролювала приблизно 30% потужностей.

Унаслідок російської агресії близько 80% вітроенергетичних об’єктів опинилися на окупованих територіях. Проте 2023 рік став третім за обсягами введення нових вітряків в Україні – 230 МВт. Більші показники фіксувалися лише у 2019 році (637 МВт) та 2021 році (358,9 МВт). Нові вітрові парки зводили три компанії: ДТЕК ВДЕ, Elementum Energy та Еко-Оптіма.