Українська компанія презентувала дрон-розвідник ZOOM на заміну китайському Mavic3

Український розробник Frontline презентував на DefenceTech Valley від Brave1 дрон-розвідник ZOOM. Дрон пройшов польові військові випробування як заміна китайському Mavic3. Про це Frontline повідомила у пресрелізі 17 жовтня.

Деталі

ZOOM є частиною безпілотного комплексу в складі наземної антени та пункту керування. Це дає змогу підрозділам використовувати засіб прямо «з коробки», не витрачаючи час на долаштування перед вильотом (переробку антен «під винос», встановлення додаткових підсилювачів, анонімізацію тощо).

Дрон-розвідник, як й інші дрони компанії Frontline, виготовлений на базі власної платформи звʼязку для керування та відеопередачі «Герц». Це надає виробу невразливості до роботи окопного РЕБу одразу для двох важливих функцій: стабільне стійке керування та захищений відеозвʼязок. Тобто оператор має можливість вести розвідку в умовах сильної радіоелектронної протидії та зберігати керованість дроном.

У дроні реалізована найбільш запитувана функція від пілотів БпЛА – утримання власної позиції без GPS. На борту ZOOM встановлений модуль візуальної навігації, що дає змогу борту зависати над місцевістю і тримати точку без допомоги оператора.

Борт здатний зависати на висоті 200 м із максимальною похибкою в 5 м при швидкості вітру понад 10 м/с. Додатково йдуть функції автоматичного зльоту та посадки.

Дрон-розвідник ZOOM вже пройшов спільні відомчі випробування, на яких підтвердив свої характеристики – він забезпечив 40 хв у польоті й тактичний радіус дії до 15 км. Точна ціна на виріб поки не публічна, але вона буде співмірна ціні популярного китайського аналога. ZOOM завершує кодифікацію та готується до масового виробництва для передачі у війська, йдеться у пресрелізі.

Контекст

Frontline – українська MilTech компанія, відкрита в серпні 2023 року чотирма українцями. З 2014-го на рахунку засновників – низка розробок для ЗСУ, які впроваджені у війська та виконують свою роботу. Компанія зараз зосередилася на створенні повітряних і наземних комплексів для роботизованої оборони та штурму.

В Україні працює понад 500 компаній, які займаються виробництвом бойових дронів, підприємства масштабуються та реінвестують у нові розробки, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Defense Tech Valley 2024. За його словами, деякі компанії вже використовують дрони, які на 70–80% складаються з компонентів, розроблених ними самостійно.

Міноборони уклало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками, з яких 45% – це виробники дронів, зазначав на початку серпня керівник департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський. Український оборонно-промисловий комплекс на другому році повномасштабного вторгнення Росії зріс втричі – до $3 млрд. Серед 500 оборонних компаній, які працюють на цьому ринку, 80% – приватні.