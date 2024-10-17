Четвертий закон для FPV. Засновник стартапу Petcube Ярослав Ажнюк розробляє системи донаведення для дронів. Які у нього шанси на успіх в milltech?

Засновник pet-tech стартапу Petcube з $25 млн інвестицій Ярослав Ажнюк на початку року запустив дві defence-tech компанії – розробника систем донаведення для FPV-дронів The Fourth Law і виробника безпілотників Odd Systems. Як стартаперський досвід допомагає йому розробляти рішення для військових і на що він розраховує у новій для себе ніші?

На жовтень уже кілька моделей дронів, що використовують систему донаведення від оборонного стартапу The Fourth Law, кодифіковані та виграли тендери на держзакупівлі, говорить засновник компанії Ярослав Ажнюк. Система донаведення допомагає операторам FPV-дронів автоматично захопити ціль і влучити у неї без втручання пілота.

В оборонні інновації Ажнюк зайшов у листопаді 2023 року. До цього він розвивав «цивільний» стартап з розробки гаджетів для тварин Petcube, який Forbes у 2021-му оцінював у $36-50 млн. Які результати?