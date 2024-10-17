Украинская компания презентовала дрон-разведчик ZOOM взамен китайскому Mavic3

Украинский разработчик Frontline представил на DefenceTech Valley от Brave1 дрон-разведчик ZOOM. Дрон прошел полевые военные испытания как замена китайскому Mavic3. Об этом Frontline сообщила в пресс-релизе 17 октября.

Подробности

ZOOM является частью беспилотного комплекса в составе наземной антенны и пункта управления. Это позволяет подразделениям использовать средство прямо «из коробки», не тратя время на донастройку перед вылетом (перестройку антенн «под вынос», установку дополнительных усилителей, анонимизацию и т.д.).

Дрон-разведчик, как и другие дроны Frontline, изготовлен на базе собственной платформы связи для управления и видеопередачи «Герц». Это обеспечивает неуязвимость к работе окопного РЭБа сразу для двух важных функций: стабильное устойчивое управление и защищенная видеосвязь. Таким образом оператор имеет возможность вести разведку в условиях сильного радиоэлектронного противодействия и сохранять управляемость дроном.

В дроне реализована наиболее запрашиваемая функция от пилотов БпЛА – удержание собственной позиции без GPS. На борту ZOOM установлен модуль визуальной навигации, позволяющий борту зависать над местностью и держать точку без помощи оператора.

Борт способен зависать на высоте 200 м с максимальной погрешностью в 5 м при скорости ветра более 10 м/с. Дополнительно используются функции автоматического взлета и посадки.

Дрон-разведчик ZOOM уже прошел совместные ведомственные испытания, на которых подтвердил свои характеристики – обеспечил 40 мин в полете и тактический радиус действия до 15 км. Точная цена на изделие пока не публична, но она будет соразмерна цене популярного китайского аналога. ZOOM завершает кодификацию и готовится к массовому производству для передачи в войска, говорится в пресс-релизе.

Контекст

Frontline – украинская MilTech компания, открытая в августе 2023 года четырьмя украинцами. С 2014 года на счету учредителей – ряд разработок для ВСУ, которые внедрены в войска и выполняют свою работу. Компания сейчас сосредоточилась на создании воздушных и наземных комплексов для роботизированной обороны и штурма.

В Украине работает более 500 компаний, занимающихся производством боевых дронов, предприятия масштабируются и реинвестируют в новые разработки, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Defense Tech Valley 2024. По его словам, некоторые компании уже используют дроны, которые на 70–80% состоят из компонентов, разработанных ими самостоятельно.

Минобороны заключило контракты со 102 отечественными поставщиками, из которых 45% – это производители дронов, отмечал в начале августа руководитель департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский. Украинский оборонно-промышленный комплекс на втором году полномасштабного вторжения России вырос втрое – до $3 млрд. Среди 500 работающих на этом рынке оборонных компаний 80% – частные.