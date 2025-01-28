Труби для SpaceX та Ferrari. Виробництво нікопольської «Сентравіс» зростає на 12% другий рік поспіль

Українська «Сентравіс», яка входить до десятки найбільших світових виробників безшовних труб, збільшила виробництво на 12,6% у 2024 році, досягнувши показника в 13 700 тонн. Це майже стільки ж, як минулого року, коли виробництво зросло на 12%. Про це йдеться у повідомленні компанії від 28 січня.

Деталі

«Сентравіс» заявила, що експортувала майже всю продукцію – 13 700 тонн.

Пʼятірка найбільших країн-імпортерів українських безшовних труб – Німеччина, США, Італія, Австрія та Іспанія. Загалом «Сентравіс» експортував свою продукцію в 39 країн, серед яких Оман, Південна Корея, Австралія та Уругвай.

Серед помітних проєктів – спеціальне замовлення для SpaceX на 28 тонн труб, розповів головний виконавчий директор «Сентравіс» Юрій Атанасов.

Компанія отримала замовлення на безшовні труби для нового заводу з виробництва водню у південнокорейському місті Ульсан.

«Сентравіс» продовжила співпрацю з виробником спорткарів Ferrari та виконала кілька великих замовлень для американського ринку, йдеться у пресрелізі.

За 2024 рік компанія сплатила майже 565 млн грн податків та зборів, на 16 млн грн більше, ніж роком раніше.

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Контекст

Компанія Centravis, заснована родиною Атанасових, вже понад 20 років спеціалізується на виробництві безшовних нержавіючих труб, які використовуються в автомобільній промисловості, енергетиці, нафтогазовій галузі та авіації.

«Сентравіс» входить в десятку найбільших світових виробників безшовних нержавіючих труб. Компанія має виробничі потужності в Нікополі та Ужгороді, торгові представництва у США, Німеччині, Італії, Швейцарії, Польщі, ОАЕ.

У 2023 році компанія виготовила 12 200 тонн безшовних нержавіючих труб, з яких понад 99% були експортовані в 38 країн світу. Основними споживачами продукції є Німеччина, Італія та США. Серед клієнтів компанії – Thyssenkrupp, Alstom, Samsung, ExxonMobil, BMW, Volkswagen. Детальніше про компанію та її діяльність читайте в матеріалі Forbes Ukraine.