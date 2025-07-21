Деталі

Робот здатен долати відстань до 20 км і працювати автономно до 12 годин. Радіус керування становить 20 км.

«РЕБ-робот створює перешкоди на всіх частотах, які використовують дрони-камікадзе, бомбардувальні та мультироторні дрони», – повідомили в компанії.

Основні завдання AD Berserk включають:

евакуацію поранених із зони бойових дій;

прикриття під час розмінування;

підтримку штурмових операцій;

захист логістичних шляхів тощо.

«Цей робот – уособлення невпинного розвитку технологій у Kvertus. Ми вже отримали десятки замовлень на ці системи, що підтверджує їхню високу ефективність. Наша мета залишається незмінною: захист від дронів, збереження життів, техніки та позицій», – наголосив Філімонов.

РЕБ-робот Berserk. Фото: Kvertus Фото Kvertus РЕБ-робот Berserk. Фото: Kvertus РЕБ-робот Berserk. Фото: Kvertus РЕБ-робот Berserk. Фото: Kvertus Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Від початку повномасштабного вторгнення Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у Силах оборони понад 80 наземних роботизованих комплексів (НРК), більшість із яких виготовлені в Україні. У 2023 році було кодифіковано приблизно 10 НРК вітчизняного виробництва, у 2024-му – понад 50, а з початку 2025-го – більш як 20 комплексів.

Українські НРК застосовуються для розвідки, мінування, розмінування, логістики, евакуації поранених, патрулювання та інших завдань. Наземні дрони, оснащені бойовими модулями, беруть участь у штурмових та оборонних операціях. Також розроблені НРК-камікадзе для виконання спеціальних завдань.