Українська компанія Kvertus оголосила про початок серійного виробництва РЕБ-робота AD Berserk. Про це заявив генеральний директор Kvertus Ярослав Філімонов.
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Деталі
- Робот здатен долати відстань до 20 км і працювати автономно до 12 годин. Радіус керування становить 20 км.
- «РЕБ-робот створює перешкоди на всіх частотах, які використовують дрони-камікадзе, бомбардувальні та мультироторні дрони», – повідомили в компанії.
Основні завдання AD Berserk включають:
- евакуацію поранених із зони бойових дій;
- прикриття під час розмінування;
- підтримку штурмових операцій;
- захист логістичних шляхів тощо.
«Цей робот – уособлення невпинного розвитку технологій у Kvertus. Ми вже отримали десятки замовлень на ці системи, що підтверджує їхню високу ефективність. Наша мета залишається незмінною: захист від дронів, збереження життів, техніки та позицій», – наголосив Філімонов.
Контекст
Від початку повномасштабного вторгнення Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у Силах оборони понад 80 наземних роботизованих комплексів (НРК), більшість із яких виготовлені в Україні. У 2023 році було кодифіковано приблизно 10 НРК вітчизняного виробництва, у 2024-му – понад 50, а з початку 2025-го – більш як 20 комплексів.
Українські НРК застосовуються для розвідки, мінування, розмінування, логістики, евакуації поранених, патрулювання та інших завдань. Наземні дрони, оснащені бойовими модулями, беруть участь у штурмових та оборонних операціях. Також розроблені НРК-камікадзе для виконання спеціальних завдань.
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