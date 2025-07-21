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Українська Kvertus розпочала серійне виробництво РЕБ-робота Berserk (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Українська компанія Kvertus оголосила про початок серійного виробництва РЕБ-робота AD Berserk. Про це заявив генеральний директор Kvertus Ярослав Філімонов.

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Деталі 

  • Робот здатен долати відстань до 20 км і працювати автономно до 12 годин. Радіус керування становить 20 км.
  • «РЕБ-робот створює перешкоди на всіх частотах, які використовують дрони-камікадзе, бомбардувальні та мультироторні дрони», – повідомили в компанії.

Основні завдання AD Berserk включають:

  • евакуацію поранених із зони бойових дій;
  • прикриття під час розмінування;
  • підтримку штурмових операцій;
  • захист логістичних шляхів тощо.

«Цей робот – уособлення невпинного розвитку технологій у Kvertus. Ми вже отримали десятки замовлень на ці системи, що підтверджує їхню високу ефективність. Наша мета залишається незмінною: захист від дронів, збереження життів, техніки та позицій», – наголосив Філімонов.

Kvertus

РЕБ-робот Berserk. Фото: Kvertus Фото Kvertus

Українська Kvertus розпочала серійне виробництво РЕБ-робота Berserk (фото) /Фото 1

РЕБ-робот Berserk. Фото: Kvertus

Українська Kvertus розпочала серійне виробництво РЕБ-робота Berserk (фото) /Фото 2

РЕБ-робот Berserk. Фото: Kvertus

Українська Kvertus розпочала серійне виробництво РЕБ-робота Berserk (фото) /Фото 3

РЕБ-робот Berserk. Фото: Kvertus

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Контекст 

Від початку повномасштабного вторгнення Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у Силах оборони понад 80 наземних роботизованих комплексів (НРК), більшість із яких виготовлені в Україні. У 2023 році було кодифіковано приблизно 10 НРК вітчизняного виробництва, у 2024-му – понад 50, а з початку 2025-го – більш як 20 комплексів.

Українські НРК застосовуються для розвідки, мінування, розмінування, логістики, евакуації поранених, патрулювання та інших завдань. Наземні дрони, оснащені бойовими модулями, беруть участь у штурмових та оборонних операціях. Також розроблені НРК-камікадзе для виконання спеціальних завдань.

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