Украинская компания Kvertus объявила о начале серийного производства РЭБ-робота AD Berserk. Об этом заявил генеральный директор Kvertus Ярослав Филимонов.
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Подробности
- Робот способен преодолевать расстояние до 20 км и работать автономно до 12 часов. Радиус управления составляет 20 км.
- «РЭБ-робот создает помехи на всех частотах, которые используют дроны-камикадзе, бомбардировочные и мультироторные дроны», – сообщили в компании.
Основные задачи AD Berserk включают в себя:
- эвакуацию раненых из зоны боевых действий;
- прикрытие при разминировании;
- поддержку штурмовых операций;
- защита логистических путей и т.д.
«Этот робот – олицетворение постоянного развития технологий в Kvertus. Мы уже получили десятки заказов на эти системы, что подтверждает их высокую эффективность. Наша цель остается неизменной: защита от дронов, сохранение жизней, техники и позиций», – подчеркнул Филимонов.
Контекст
С начала полномасштабного вторжения Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать в Силах обороны более 80 наземных роботизированных комплексов (НРК), большинство из которых изготовлены в Украине. В 2023 году было кодифицировано около 10 НРК отечественного производства, в 2024-м – более 50, а с начала 2025-го – более 20 комплексов.
Украинские НРК применяются для разведки, минирования, разминирования, логистики, эвакуации раненых, патрулирования и других задач. Наземные дроны, оборудованные боевыми модулями, участвуют в штурмовых и оборонительных операциях. Также разработаны НРК-камикадзе для выполнения специальных задач.
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