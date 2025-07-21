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Украинская Kvertus начала серийное производство РЭБ-робота Berserk (фото)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украинская компания Kvertus объявила о начале серийного производства РЭБ-робота AD Berserk. Об этом заявил генеральный директор Kvertus Ярослав Филимонов.

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Подробности

  • Робот способен преодолевать расстояние до 20 км и работать автономно до 12 часов. Радиус управления составляет 20 км.
  • «РЭБ-робот создает помехи на всех частотах, которые используют дроны-камикадзе, бомбардировочные и мультироторные дроны», – сообщили в компании.

Основные задачи AD Berserk включают в себя:

  • эвакуацию раненых из зоны боевых действий;
  • прикрытие при разминировании;
  • поддержку штурмовых операций;
  • защита логистических путей и т.д.

«Этот робот – олицетворение постоянного развития технологий в Kvertus. Мы уже получили десятки заказов на эти системы, что подтверждает их высокую эффективность. Наша цель остается неизменной: защита от дронов, сохранение жизней, техники и позиций», – подчеркнул Филимонов.

Kvertus

РЭБ-робот Berserk. Фото: Kvertus Фото Kvertus

Украинская Kvertus начала серийное производство РЭБ-робота Berserk (фото) /Фото 1

РЭБ-робот Berserk. Фото: Kvertus

Украинская Kvertus начала серийное производство РЭБ-робота Berserk (фото) /Фото 2

РЭБ-робот Berserk. Фото: Kvertus

Украинская Kvertus начала серийное производство РЭБ-робота Berserk (фото) /Фото 3

РЭБ-робот Berserk. Фото: Kvertus

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Контекст

С начала полномасштабного вторжения Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать в Силах обороны более 80 наземных роботизированных комплексов (НРК), большинство из которых изготовлены в Украине. В 2023 году было кодифицировано около 10 НРК отечественного производства, в 2024-м – более 50, а с начала 2025-го – более 20 комплексов.

Украинские НРК применяются для разведки, минирования, разминирования, логистики, эвакуации раненых, патрулирования и других задач. Наземные дроны, оборудованные боевыми модулями, участвуют в штурмовых и оборонительных операциях. Также разработаны НРК-камикадзе для выполнения специальных задач.

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