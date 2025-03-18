Міноборони прийняло на озброєння роботизований комплекс «Лють». Що він уміє (фото, відео)

Міністерство оборони України затвердило та дозволило використовувати у підрозділах Сил оборони вітчизняний наземний роботизований комплекс «Лють». Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження озброєння та техніки 18 березня.

Деталі

Цей робот призначений для різноманітних завдань у складних умовах, зокрема для спостереження та вогневої підтримки військ.

«Лють» пройшов випробування в реальних бойових діях. Він оснащений кулеметом калібру 7,62 мм і додатковими пристроями, що дозволяють виявляти та знищувати цілі вдень і вночі.

Комплекс компактний – вміщається в кузов пікапа, працює на тихому електродвигуні з акумулятором, що забезпечує тривалу автономність. Завдяки високому кліренсу робот стабільно долає складний рельєф, а його конструкція витримує широкий діапазон температур.

Керування «Люттю» здійснюється оператором із безпечного укриття, що мінімізує ризики для особового складу. Основна мета таких роботів – підсилити підрозділи та замінити бійців на найризикованіших позиціях.

НРК «Лють» Фото: UGV Robotics Фото UGV Robotics НРК «Лють» Фото: UGV Robotics НРК «Лють» Фото: UGV Robotics Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У серпні Міністерство оборони України офіційно схвалило та дозволило до використання перший інженерний наземний роботизований комплекс для боротьби з пожежами. Він розроблений для роботи в екстремальних умовах: на територіях із нерозірваними боєприпасами, біля палаючої техніки з ризиком детонації чи в інших небезпечних зонах, де життя військових наражається на небезпеку.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін зазначив, що станом на 13 квітня державний бюджет покриває лише третину можливостей українських виробників. У 2024 році на закупівлю озброєння виділено $6 млрд, хоча реальна потреба становить $20 млрд.

Українські компанії вже випускають дрони, артилерійські системи, бронетехніку та майже налагодили виробництво 155-мм снарядів за стандартами НАТО. Цього року оборонна промисловість країни може наростити виробництво в п’ять разів. Детальніше – за посиланням.