Міноборони прийняло на озброєння робота-вогнеметника. Що про нього відомо (фото)

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України мобільний вогнеметний ударний комплекс KRAMPUS українського виробництва, повідомила пресслужба 19 травня. Він призначений для виконання штурмових та оборонних завдань.

Ключові факти

Наземний роботизований комплекс обладнаний відеокамерами та бойовим модулем з реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16, здатними знищувати живу силу й легкоброньовану техніку противника.

Комплекс KRAMPUS має компактні розміри та вагу, і поміщається у кузов пікапа, мікроавтобуса або на причіп.

Він обладнаний двома безшумними електричними двигунами й гусеничним шасі, що забезпечує високу прохідність складним рельєфом – може пересуватись бездоріжжям, лісовими хащами, піском, болотом, долати крутосхили. Комплекс має ребостійкі канали управління, працює у холод, спеку, сніг і дощ.

Ємності акумуляторів платформи вистачає на кілька годин безперервного руху. Завдяки цьому може тривалий час працювати на позиції у режимі чергування.

пресслужба Міноборони

Контекст

Від початку повномасштабного вторгнення Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 80 наземних роботизованих комплексів, більшість з яких – українського виробництва. У 2023 році оборонне відомство кодифікувало майже 10 НРК вітчизняного виробництва, торік – понад 50. Від початку 2025 року – понад два десятки.

Вітчизняні НРК виконують завдання із розвідки, мінування та розмінування різними способами, логістики, евакуації, патрулювання тощо. Оснащені бойовими модулями наземні дрони ведуть штурмові та оборонні дії. Є також НРК-камікадзе.