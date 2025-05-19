Міноборони прийняло на озброєння робота-вогнеметника. Що про нього відомо (фото)

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України мобільний вогнеметний ударний комплекс KRAMPUS українського виробництва, повідомила пресслужба 19 травня. Він призначений для виконання штурмових та оборонних завдань.
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Ключові факти
- Наземний роботизований комплекс обладнаний відеокамерами та бойовим модулем з реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16, здатними знищувати живу силу й легкоброньовану техніку противника.
- Комплекс KRAMPUS має компактні розміри та вагу, і поміщається у кузов пікапа, мікроавтобуса або на причіп.
- Він обладнаний двома безшумними електричними двигунами й гусеничним шасі, що забезпечує високу прохідність складним рельєфом – може пересуватись бездоріжжям, лісовими хащами, піском, болотом, долати крутосхили. Комплекс має ребостійкі канали управління, працює у холод, спеку, сніг і дощ.
- Ємності акумуляторів платформи вистачає на кілька годин безперервного руху. Завдяки цьому може тривалий час працювати на позиції у режимі чергування.
Контекст
Від початку повномасштабного вторгнення Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 80 наземних роботизованих комплексів, більшість з яких – українського виробництва. У 2023 році оборонне відомство кодифікувало майже 10 НРК вітчизняного виробництва, торік – понад 50. Від початку 2025 року – понад два десятки.
Вітчизняні НРК виконують завдання із розвідки, мінування та розмінування різними способами, логістики, евакуації, патрулювання тощо. Оснащені бойовими модулями наземні дрони ведуть штурмові та оборонні дії. Є також НРК-камікадзе.
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