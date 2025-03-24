Контроль за статками. НАЗК просить Верховну Раду не скасовувати інструмент моніторингу способу життя

Верховна Рада на найближчому засіданні планує розглянути зміни до Закону «Про запобігання корупції», які передбачають скасування механізму моніторингу способу життя (МСЖ). Національне агентство з питань запобігання корупції закликає зберегти цей інструмент, йдеться у повідомленні пресслужба НАЗК.

Деталі

Агентство закликало парламент зберегти цей інструмент, який довів свою ефективність у виявленні корупції. За даними НАЗК, зміни ускладнять аналіз сумнівних активів, зокрема тих, що були набуті до державної служби, і дозволять декларантам легалізувати фіктивні активи, вказуючи їх як відсутні.

Серед ключових змін:

Обмеження МСЖ періодом декларування, що унеможливить перевірку статків, отриманих раніше, і дозволить пояснювати їх законними доходами до служби.

Моніторинг лише декларанта та його сім’ї, що ускладнить виявлення активів, оформлених на підставних осіб.

Скорочення терміну МСЖ до трьох місяців, хоча аналіз часто потребує більше часу – від пів року до понад року у складних випадках.

НАЗК зазначає, що завдяки МСЖ уже передано до САП 61 справу на 231,56 млн грн, стягнуто 30,95 млн грн, а загальна сума виявлених необґрунтованих активів перевищує 1,5 млрд грн. У відомстві наголошують, що зміни послаблять лише їхні повноваження, не торкнувшись інших правоохоронних органів.

Анастасія Радіна, народна депутатка, зазначила, що антикорупційний комітет Верховної Ради не підтримав правку, яка змінювала інструмент моніторингу способу життя від НАЗК. Вона звернулася до колег із закликом не голосувати за інші відхилені зміни до системи е-декларування чи повноважень НАЗК.

Радіна заявила, що законопроєкт планують розглянути у другому читанні вже цього тижня, з 24 по 28 березня.

Контекст

Моніторинг способу життя – це інструмент, який допомагає перевіряти, чи відповідає рівень життя держслужбовців їхнім офіційним доходам. Цей механізм передбачений Законом «Про запобігання корупції» та здійснюється НАЗК. Його мета – виявлення можливого незаконного збагачення та забезпечення прозорості у сфері державного управління.

Моніторинг проводиться, якщо зʼявляється інформація про можливу невідповідність між реальним рівнем життя посадовця та його задекларованими доходами. Такі дані можуть надходити від громадян, організацій, ЗМІ або з відкритих джерел.

Рішення про початок моніторингу ухвалює керівник відповідного підрозділу НАЗК. Перевіряються дані з державних реєстрів, судових рішень, відкритих баз даних та інших джерел, які можуть містити інформацію про майно та стиль життя посадовця.