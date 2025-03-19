ЄС та Велика Британія домовляються про прискорення передачі озброєння Україні перед припиненням вогню

Велика Британія та Євросоюз ведуть переговори про прискорення постачання зброї Україні до можливого укладення угод про припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, пише Bloomberg 18 березня.

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«Ми прагнемо забезпечити Україні максимально сильні позиції як у військовому, так і в економічному плані», – заявив Леммі.

Міністр зазначив, що питання збільшення військової підтримки Києва він обговорив із очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас під час зустрічі в Лондоні. За його словами, цю ідею розглядали на зустрічі глав МЗС країн G7 у Канаді минулого тижня.

Bloomberg уточнює, що заяву британського міністра було зроблено до завершення телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Контекст

18 березня президенти США Дональд Трамп і РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. За інформацією Білого дому, лідери дійшли згоди, що першим кроком до миру стане припинення вогню в енергетичній та інфраструктурній сферах.

Путін поставив умову для цього перемир’я – повне припинення постачання зброї Україні її союзниками на період дії угоди. Кремль як мінімум прагне зупинити військову підтримку України з боку США.