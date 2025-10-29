Український фонд стартапів за два роки відновлення грантової програми для цивільних стартапів профінансував 57 команд на $2 млн, 90% із них продовжують роботу. Після отримання грантів стартапи збільшили кількість працівників на 35%. Про це в інтервʼю Forbes розповіла заступниця директора Фонду розвитку інновацій Ірина Заболотна.

Деталі

УФС фінансував команди межах спільної програми з Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF).

Загалом фонд отримав 560 заявок від стартапів із 19 індустрій, гранти на $25 000-$50 000 отримали 10% команд.

Більшість профінансованих стартапів залучають зовнішні інвестиції, говорить Заболотна. За її словами, станом на липень 2025-го переможці грантової програми УФС залучили понад $50 млн зовнішніх інвестицій.

Після отримання грантів 29 команд перейшли на вищу стадію розвитку, кількість працівників у них зросла на 35%.

Сукупний річний виторг 44 стартапів зріс на 112%, до $2,33 млн.

Контекст

Український фонд стартапів запустила Мінцифра у 2019 році. До початку повномасштабного вторгнення фонд був одним із найактивніших ангельських інвесторів, видав $8,2 млн грантів 352 командам, левову частку з них – у рамках грантової програми на $25 000–50 000, що фінансувалася з держбюджету.

Після 24 лютого фонд перейшов на військові рейки і де-факто заморозив фінансову підтримку цивільних розробок. З літа 2023-го активною була лише програма грантів до $35 000 на defence-проєкти, відновлення й проєкти подвійного призначення.

У лютому 2024-го він перезапустив цю грантову програму для цивільних проєктів. Загальний бюджет програми – $2,5 млн.

Загалом в Україні приблизно 60 стартапів на 1 млн населення, тоді як у Європі – у середньому приблизно 500, казала Forbes у серпні заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва.