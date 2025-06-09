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Український підрозділ Onur Group будуватиме автомагістраль в Румунії за €600 млн

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Турецький холдинг Onur Group виграв тендер на €600 млн на будівництво швидкісної траси в Румунії, повідомив СЕО групи в Україні Емре Караахметоглу в інтерв’ю Forbes Ukraine. Для виконання робіт буде задіяна техніка та працівники українського підрозділу.

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Ключові факти

  • Материнська компанія Onur Group Україна виграла тендер на будівництво частини ділянки автомагістралі «Арад — Орадя» в Румунії за €600 млн.
  • Компанія також розраховує долучитися до будівництва ще одного проєкта – за €180 млн, повідомив Караахметоглу. 
  • Для їх реалізації задіюватимуть техніку та працівників українського підрозділу Onur. «Плануємо відправляти звідси свою техніку та працівників, готових їхати в Румунію», – повідомив СЕО української частини холдингу. 
  • Для компанії це буде перший великий проєкт за межами України. 

Контекст

Onur Group Ukraine – частина міжнародної групи компаній Onur Group. 

До великої війни Onur Group Ukraine входила до трійки найбільших підрядників програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Через вторгнення РФ компанія зупинила 90% дорожніх робіт в Україні та активно диверсифікує бізнес в Україні. 

Торік будівництво принесло Group Ukraine 68% доходу, повідомив Караахметоглу. У 2023-му – 76%. 

У червні 2025-го бізнес турецької групи в Україні налічує близько 40 компаній у 12 галузях економіки: від енергетики та видобутку корисних копалин до готельно-ресторанного бізнесу. 

У 2024-му консолідований виторг групи скоротився на 18%, до 8,9 млрд, повідомила пресслужба компанії на запит Forbes Ukraine. Це у понад тричі менше, ніж у довоєнному 2021-му, коли компанія отримала 32,4 млрд грн.

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