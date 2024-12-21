Психолог на експорт. Українська трійка психологічних стартапів націлилася на гроші європейців, але кожен обрав для експансії різні стратегії. Що працює найкраще?

Українські маркетплейси психотерапії Rozmova, Mindly та Pleso захопили домашній ринок менш ніж за три роки, але геть по-різному масштабують свій досвід за кордон. У які країни вони заходять чи вже зайшли, як підбирають психотерапевтів для своїх платформ і як мультиплікують клієнтську базу?

«Росіяни продовжують напади на населення без жодної реальної причини, просто заради того, щоб убивати цивільних», – каже зірка ізраїльської психології й фахівець із вивчення травми Мулі Лахад у подкасті «Простими словами».

Українці переживають тривалу травму, додає він, ця ситуація добре знайома людям в Ізраїлі. Один із наслідків майже 1000‐денного російського терору – розквіт в Україні диджитальних психологічних сервісів. Найпомітніші – маркетплейси з онлайн‐консультаціями Rozmova, Mindly та Pleso – рухаються майже синхронно.