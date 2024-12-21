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Психолог на експорт. Українська трійка психологічних стартапів націлилася на гроші європейців, але кожен обрав для експансії різні стратегії. Що працює найкраще?

Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes

6 хв читання

Засновники Rozmova Дмитро Мараховський (ліворуч) та Дмитро Коваленко вірять, що генеративний ШІ прокладе їм шлях у США /Джаміла Аллахвердієва і Марина Прокопович, для Forbes Ukraine. Колаж: Анастасія Решетнік

Засновники Rozmova Дмитро Мараховський (ліворуч) та Дмитро Коваленко вірять, що генеративний ШІ прокладе їм шлях у США. Фото Джаміла Аллахвердієва і Марина Прокопович, для Forbes Ukraine. Колаж: Анастасія Решетнік

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Українські маркетплейси психотерапії Rozmova, Mindly та Pleso захопили домашній ринок менш ніж за три роки, але геть по-різному масштабують свій досвід за кордон. У які країни вони заходять чи вже зайшли, як підбирають психотерапевтів для своїх платформ і як мультиплікують клієнтську базу?

«Росіяни продовжують напади на населення без жодної реальної причини, просто заради того, щоб убивати цивільних», – каже зірка ізраїльської психології й фахівець із вивчення травми Мулі Лахад у подкасті «Простими словами». 

Українці переживають тривалу травму, додає він, ця ситуація добре знайома людям в Ізраїлі. Один із наслідків майже 1000‐денного російського терору – розквіт в Україні диджитальних психологічних сервісів. Найпомітніші – маркетплейси з онлайн‐консультаціями Rozmova, Mindly та Pleso – рухаються майже синхронно.

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