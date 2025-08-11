Український забудовник Stolitsa Group будує житло в Лондоні

Stolitsa Group завершить у 2026 році свій перший проєкт у Великій Британії – житловий будинок у Лондоні. Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine з посиланням на засновницю компанії Владиславу Молчанову.

Ключові факти

Stolitsa Group почала будівництво за кордоном через війну, заради географічної диверсифікації бізнесу, розповідає Молчанова.

Експансію почали з Лондона. Stolitsa Group займається реновацією старого промислового обʼєкта, перероблює його у чотириповерховий житловий будинок.

Почали будівництво у 2024 році, йшлося у відповіді пресслужби забудовника рік тому. Інших деталей не надали.

За рік (у 2026-му – Forbes) проєкт має бути закінчено, повідомляє Молчанова. «Ми увійшли у проєкт, радше щоб зрозуміти, як працює цей ринок, подивитися архітектуру, внутрішнє середовище. Думаємо, багато чого привнесемо в Україну», — каже вона.

Контекст

Stolitsa Group працює на ринку близько 20 років. Вона входить у групу BT Invest, якій належить мережа роздрібних магазинів Novus, компанія Best Imports, що постачає продукцію для магазинів Novus, ТРЦ Retroville та зерновий термінал EVT у Миколаївському порту, свідчать дані YouControl.

Наймасштабніший проєкт компанії – житловий масив комфорткласу «Варшавський», що на столичному Виноградарі. У 2024 році компанія увійшла в список найбільших забудовників за кількістю зданих в експлуатацію квартир. Торік вона здала 1622 квартири.

У 2024-му компанія вийшла на довоєнні продажі, каже гендиректор Stolitsa Group Едуард Соколовський. Компанія продала понад 230 000 кв. м. За оцінкою Forbes, того року виторг Stolitsa Group від продажу квартир становив $80-100 млн.

У 2021-му Stolitsa Group підписала меморандум на добудову житлових комплексів збанкрутілого банку «Аркада» – «Еврика» та «Патріотика». Вона ввела в експлуатацію два будинки у «Патріотиці», розповів Соколовський в інтерв’ю Forbes Ukraine у березні 2024 року.

Компанія з нуля почала будувати інший проєкт «Аркади» – «Патріотика на озерах», який змінив назву на H2O. У квітні Волинський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво ЖК H2O у Києві, писала Liga.net із посиланням на судовий реєстр. Тоді ж у Stolitsa Group повідомили, що рішення не набрало законної сили, і подаватимуть апеляцію.