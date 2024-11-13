Співвласник «АТБ» Геннадій Буткевич почав будувати котеджне містечко

Компанія Геннадія Буткевича BGV Development почала зводити котеджне містечко Equides Villas у Лісниках на Київщині. Про це йдеться у статті Forbes Ukraine.

Ключові факти

Комплекс інтегрується в територію клубу Equides Villas, і резиденти котеджного містечка матимуть до нього доступ, йдеться у відповіді пресслужби BGV Development на питання Forbes Ukraine.

Загальна площа житлової забудови Equides Villas у Лісниках під Києвом – 5312 кв. м. Усього в планах забудовника – 51 заміська вілла.

Будинки планують продавати з ремонтом і меблюванням. На території містечка діятиме консьєрж-сервіс, який доставлятиме продукти або надаватиме послуги клінінгу.

BGV Development планує завершити будівництво містечка в другому кварталі 2026 року.

Контекст

Компанія BGV Development, яка веде деволоперські проєкти групи BGV Development Геннадія Буткевича, зʼявилася в червні 2024-го. Будівельний сектор уже сьогодні потребує значних інвестицій, стратегічного підходу та об’єднання зусиль, казав у письмовій відповіді Forbes Ukraine Буткевич.

У 2023-му він інвестував у будівництво житлового масиву в Житомирі та побудову нового стадіону, писав Forbes Ukraine у лютому 2024-го. «Компанія націлена власним коштом розвивати спортивну та рекреаційну інфраструктуру в області», – йшлося у пресрелізі BGV.

На початку жовтня 2024 року BGV Group Management та Saga Development підписали угоду про стратегічне партнерство.. «Розпочинаємо його з проєкту Boston Creative House», – каже CEO Saga Development Андрій Вавриш.

З 21 жовтня 2024 року фонду Буткевича «Магнум» належить 49% у ТОВ «Столиця-Зем-Індустрія», яке є замовником будівництва ЖК Boston Creative House, свідчать дані YouControl. Фонд сина Вавриша Максима «Ельбрус» контролює 31%. Нові партнери розглядають можливість співпраці і щодо інших девелоперських проєктів.