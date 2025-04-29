Волинський суд заборонив будівництво ЖК компанії Stolitsa Group у Києві. Забудовник подаватиме апеляцію

Волинський окружний адміністративний суд 25 квітня скасував дозвіл на будівництво ЖК H2O у Києві, пише Liga.net із посиланням на судовий реєстр. Stolitsa Group повідомила, що рішення не набрало законної сили, і подаватиме апеляцію.

Ключові факти

Суд скасував дозвіл на проведення будівельних робіт ІУ №113181171313 від 27 квітня 2018 року, виданий ТОВ «Контактбудсервіс» і ТОВ «Будеволюція» на комплексну забудову житлового масиву Осокорки Центральні (мікрорайони 1, 2, 2а) у Дарницькому районі Києва.

Громадська організація «Екопарк Осокорки» оскаржує цей дозвіл з 2018 року. Позивач обґрунтовує вимоги тим, що земельна ділянка розташована у зоні охоронюваного ландшафту, проєкт не відповідає генеральному плану Києва до 2020 року (за ним ця територія – паркова зона загального користування), немає оцінки впливу на довкілля.

Рішення Волинського суду може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів та набере законної сили лише після завершення апеляційного розгляду (якщо апеляційний суд залишить його в силі).

Stolitsa Group повідомила, що подаватиме апеляцію, і продовжує будівництво. Компанія вважає, що рішення Волинського окружного адміністративного суду першої інстанції винесене з порушенням норм процесуального та матеріального права, йдеться в повідомленні забудовника на офіційному сайті.

Обґрунтування: суд вирішив спір без участі представників і без проведення судового засідання за два місяці від прийняття справи до провадження, оцінивши справу як малозначну та відхиливши клопотання замовника будівництва про розгляд справи у судовому засіданні; суд не врахував двох рішень Верховного Суду щодо видачі містобудівних умов та обмежень і затвердження детального плану території.

Ключові факти

ЖК H2O (раніше – «Патріотика на озерах») – проєкт збанкрутілого банку «Аркада», який перейшов Stolitsa Group у 2021 році разом із двома іншими ЖК – «Патріотика» та «Еврика». На той момент у ЖК «Еврика» та «Патріотика» було 34 недобудованих будинки. Будівництво «Патріотики на озерах» тоді ще не починалося.

Забудовник Stolitsa Group підписав меморандум із КМДА, інвесторами та іншими сторонами і зобов’язався завершити недобуди. Кошти для фінансування мав брати, зокрема, з продажу квартир у H2O – 10% від доходу мали йти на завершення ЖК «Еврика» та «Патріотика». До 2024 року компанія ввела в експлуатацію два будинки у ЖК «Патріотика».

У січні 2025 року Stolitsa Group відкрила продажі квартир у ЖК H2O. Він розташований на Осокорках, на території поряд з озерами Тягле та Небреж. Комплекс складається з 29 будинків на 16 і 26 поверхів.