Українсько-американська компанія Sky Spy, що спеціалізується на компактних системах радіорозвідки (SIGINT), залучила $1,6 млн у pre-seed раунді. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Отримані інвестиції будуть спрямовані на запуск виробництва, вихід на ринок та розширення команди для створення повністю автономних систем на базі штучного інтелекту.

Раунд очолили Expeditions Fund та Superangel, а також до них приєдналися Freedom Fund, Sunfish Partners, Crosscourt Ventures та Material Ventures.

В Expeditions Fund відзначили, що шукали технологію, здатну посилити сигнал-розвідку на полі бою, і в Sky Spy побачили саме таке рішення. У Superangel наголосили глибокий технічний рівень команди та її здатність швидко вирішувати складні інженерні завдання.

Контекст

Sky Spy була створена, щоб усунути критичний розрив у сучасній SIGINT-розвідці. У компанії відзначають, що традиційні наземні та авіаційні засоби часто не забезпечують оперативних даних, через що військові пропускають до 80% дрібних, але пріоритетних цілей, і змушені покладатися на візуальне спостереження.

Оголошення про інвестиції відбулося після успішного тестування першого продукту компанії – Agent 001 – українськими військовими. Система змогла виявляти та визначати координати ворожих радіовипромінювачів, зокрема станцій керування дронами та засобів РЕБ.

Agent 001 – це легкий бортовий модуль, який у реальному часі виявляє, класифікує та визначає координати радіовипромінювачів. Система поєднує RF-розвідку з візуальним підтвердженням, працює у складних умовах з активними перешкодами та без GPS.

Усі операції з обробки сигналів виконуються без зовнішніх обчислювальних ресурсів, а вартість модуля нижча за традиційні SIGINT-рішення. Agent 001 інтегрується з будь-якою інфраструктурою COP/C2, зазначають у компанії.