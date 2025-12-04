Українсько-американська компанія Sky Spy, що спеціалізується на компактних системах радіорозвідки (SIGINT), залучила $1,6 млн у pre-seed раунді. Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Деталі
- Отримані інвестиції будуть спрямовані на запуск виробництва, вихід на ринок та розширення команди для створення повністю автономних систем на базі штучного інтелекту.
- Раунд очолили Expeditions Fund та Superangel, а також до них приєдналися Freedom Fund, Sunfish Partners, Crosscourt Ventures та Material Ventures.
- В Expeditions Fund відзначили, що шукали технологію, здатну посилити сигнал-розвідку на полі бою, і в Sky Spy побачили саме таке рішення. У Superangel наголосили глибокий технічний рівень команди та її здатність швидко вирішувати складні інженерні завдання.
Контекст
Sky Spy була створена, щоб усунути критичний розрив у сучасній SIGINT-розвідці. У компанії відзначають, що традиційні наземні та авіаційні засоби часто не забезпечують оперативних даних, через що військові пропускають до 80% дрібних, але пріоритетних цілей, і змушені покладатися на візуальне спостереження.
Оголошення про інвестиції відбулося після успішного тестування першого продукту компанії – Agent 001 – українськими військовими. Система змогла виявляти та визначати координати ворожих радіовипромінювачів, зокрема станцій керування дронами та засобів РЕБ.
Agent 001 – це легкий бортовий модуль, який у реальному часі виявляє, класифікує та визначає координати радіовипромінювачів. Система поєднує RF-розвідку з візуальним підтвердженням, працює у складних умовах з активними перешкодами та без GPS.
Усі операції з обробки сигналів виконуються без зовнішніх обчислювальних ресурсів, а вартість модуля нижча за традиційні SIGINT-рішення. Agent 001 інтегрується з будь-якою інфраструктурою COP/C2, зазначають у компанії.
