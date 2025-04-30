Компанія Сергія Тігіпка починає будувати завод із виробництва соків у Чернівецькій області

Компанія «Інтерджус Буковина» з групи ТАС Сергія Тігіпка розпочинає будівництво заводу, який вироблятиме концентровані соки. Він розташовуватиметься у Чернівецькій області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Чернівецької облради Олексій Бойко.

Ключові факти

Підприємство працюватиме у складі індустріального парку у селі Колбочин Чернівецької області. Він матиме площу 12 га у Сокирянській громаді.

Завод від ТОВ «Інтерджус Буковина» перероблятиме до 1500 тонн фруктів на добу. Основна продукція – концентрований яблучний сік і соки з малини, вишні, черешні, слив. Планується закуповувати сировину у місцевих фермерів.

Підприємство також вироблятиме біогаз, отриманий у процесі перероблення фруктів. Його планують використовувати для обігріву місцевих будівель.

Завод складатиметься зі складських приміщень, очисних й сушильних споруд, адміністративних будівель і під’їзних доріг.

Запуск виробництва заплановано до кінця 2025 року. Завод має створити 150 нових робочих місць.

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Контекст

Власником ТОВ «Інтерджус Буковина» є Сергій Тігіпко, випливає з даних YouControl. Компанія заснована у лютому 2020 року у Чернівецькій області. Основний вид діяльності – виробництво фруктових та овочевих соків.

Виторг компанії у 2024 році збільшився на 141%, до 829,5 млн грн. Прибуток компанії збільшився на 485,5%, до 4 млн грн. У власності компанії є вісім земельних ділянок у Чернівецькій області.