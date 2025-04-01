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Прибуток «Укрнафти» у 2024-му зменшився на 31% до 16,4 млрд грн

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

За результатами 2024 року «Укрнафта» отримала 16,38 млрд грн чистого прибутку, повідомила компанія 1 квітня після завершення міжнародного аудиту. Таким чином її прибуток зменшився на 7,2 млрд грн, або на 30,6%, порівняно із 2023 роком.

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Ключові факти

  • Компанія Crowe Erfolg завершила незалежний міжнародний аудит «Укрнафти» і кожна цифра підтверджена офіційною звітністю, повідомила компанія.
  • «Другий рік поспіль збільшення видобутку нафти та газу, ріст продажів нафтопродуктів, збільшення ринкової долі в сегменті АЗК», – зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький. 

Контекст

Державна «Укрнафта» є найбільшою нафтогазовою компанією України. До націоналізації 50% + 1 акція належали «Нафтогазу України», близько 42% – групі «Приват», решта – міноритарним інвесторам. Перед повномасштабною війною Forbes оцінював компанію в $1,5 млрд.

Чистий прибуток «Укрнафти» за 2023 рік склав 23,6 млрд грн, згідно із незалежним аудитом міжнародної компанії Grant Thornton. У 2023 році «Укрнафта» сплатила 26 млрд грн податків та зборів і перерахувала більше 8 млрд грн дивідендів.

У 2024-му «Укрнафта» значно посилила бурову активність і пробурила 32 000 м – це на 280% більше, ніж у 2023-му. Із 10 нових свердловин, запущених цього року, усі показали дебіт вище прогнозів, повідомили в «Укрнафті». Ще 12 свердловин, розпочатих у четвертому кварталі, перебувають на різних етапах виконання. На 2025 рік «Укрнафта» планує пробурити 30 нових свердловин.

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