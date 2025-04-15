«Укрнафта» тренує власні моделі ШІ на даних із 65-річної історії видобутку

Державна «Укрнафта» почала впроваджувати штучний інтелект для оптимізації роботи в нафтогазовидобутку. Компанія застосовує власні моделі, навчені на історичних даних, які збиралися понад 65 років, йдеться у ппресрелізі.

Деталі

Зібрані величезні обсяги інформації про українські надра – результати досліджень, технічні показники, геофізичні дані, висновки експертів, зазначила компанія.

Тепер ці архіви стали основою для інновацій: нейронні мережі аналізують дані, автоматизують рутинні процеси та допомагають вирішувати складні геолого-технічні завдання.

У «Укрнафті» створено «Управління інноваційних технологій», яке займається розвитком ШІ та впровадженням світових практик.

Серед уже реалізованих рішень: моделі для визначення коефіцієнтів проникності гірських порід; автоматична ув’язка кривих геофізичних досліджень свердловин; система розпізнавання геофізичних кривих на відсканованих архівних матеріалах для їх оцифрування.

Для навчання ШІ використано дані по 575 свердловинах, аналіз кернового матеріалу та відскановані каротажні матеріали з 1953–2018 років.

Розробки базуються на концепціях та підходах, що застосовуються провідними світовими нафтовими й нафтосервісними компаніями.

Як зазначає компанія, спеціалісти вивчають численні наукові дослідження та адаптують напрацювання міжнародних галузевих лідерів для виробничих потреб підприємства. Такий підхід дає змогу інтегрувати найсучасніші технології у бізнес процеси компанії, йдеться у пресрелізі.

Контекст

Державна «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України – володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На балансі компанії – 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

У 2024-му «Укрнафта» значно посилила бурову активність і пробурила 32 000 м – це на 280% більше, ніж у 2023-му. Із 10 нових свердловин, запущених цього року, усі показали дебіт вище прогнозів, повідомили в «Укрнафті». Ще 12 свердловин, розпочатих у четвертому кварталі, перебувають на різних етапах виконання. На 2025 рік «Укрнафта» планує пробурити 30 нових свердловин.

За результатами 2024 року «Укрнафта» отримала 16,38 млрд грн чистого прибутку, що на 7,2 млрд грн, або на 30,6% менше, в порівнянні із 2023 роком.