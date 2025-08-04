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«Наші продажі зростають найшвидше в Україні». «Укрнафта» закрила угоду з придбання заправок Shell. Сергій Федоренко – про деталі та наслідки поглинання. Інтервʼю

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

4 хв читання

Комерційний директор «Нафтогазу» Сергій Федоренко /надано пресслужбою

Комерційний директор «Нафтогазу» Сергій Федоренко Фото надано пресслужбою

Як придбання Shell посилить позиції «Укрнафти» в Києві, скільки може коштувати угода і чи лишився у держкомпанії апетит до поглинань? Інтервʼю з колишнім комерційним директором «Укрнафти» Сергієм Федоренком записано до його переходу на аналогічну посаду в «Нафтогазі»

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19 листопада 2024-го «Укрнафта» і Shell підписали угоду про придбання українською державною компанією 51% мережі АЗС в Україні. Решта мережі перебуває у власності Фонду державного майна України після націоналізації у квітні 2024-го.

Після закриття угоди «Укрнафта» закріпиться в статусі найбільшої мережі України – кількість її заправок зросте на 22%, до 663. У найближчого конкурента ОККО – 410 АЗС. 

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