Як придбання Shell посилить позиції «Укрнафти» в Києві, скільки може коштувати угода і чи лишився у держкомпанії апетит до поглинань? Інтервʼю з колишнім комерційним директором «Укрнафти» Сергієм Федоренком записано до його переходу на аналогічну посаду в «Нафтогазі»

19 листопада 2024-го «Укрнафта» і Shell підписали угоду про придбання українською державною компанією 51% мережі АЗС в Україні. Решта мережі перебуває у власності Фонду державного майна України після націоналізації у квітні 2024-го.

Після закриття угоди «Укрнафта» закріпиться в статусі найбільшої мережі України – кількість її заправок зросте на 22%, до 663. У найближчого конкурента ОККО – 410 АЗС.