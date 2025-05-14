Наглядова рада «Укрнафти» призначила тимчасового керівника

Наглядова рада ПАТ «Укрнафта» призначила Юрія Ткачука, який обіймав посаду фінансового директора, тимчасовим виконувачем обов’язків директора компанії. Про це повідомила пресслужба «Укрнафти» 14 травня.
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Деталі
- Ткачук керуватиме найбільшою нафтовидобувною компанією України до моменту затвердження постійного керівника.
- За інформацією компанії, Юрій Ткачук має ґрунтовне знання внутрішніх процесів і стратегічних цілей «Укрнафти». Це забезпечить стабільність управління, безперебійну роботу компанії та виконання ключових проєктів.
Контекст
28 квітня наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала нового голову правління – ним став Корецький, повідомило джерело Forbes Ukraine, знайоме з деталями відбору. У фіналі конкурсу змагалися Корецький і Олег Прохоренко, колишній керівник «Укргазвидобування», відомий завдяки програмі інтенсифікації видобутку 20/20. Які чинники сприяли стрімкому кар’єрному зростанню ексочільника мережі WOG і співвласника кав’ярень Idealist – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
13 травня джерело в «Нафтогазі» повідомило Forbes, що тимчасовим керівником ПАТ «Укрнафта» стане Юрій Ткачук. За словами співрозмовника, постійних керівників для компанії можуть обрати через три місяці після завершення конкурсного відбору.
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