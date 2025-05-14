Наглядова рада «Укрнафти» призначила тимчасового керівника

Наглядова рада ПАТ «Укрнафта» призначила Юрія Ткачука, який обіймав посаду фінансового директора, тимчасовим виконувачем обов’язків директора компанії. Про це повідомила пресслужба «Укрнафти» 14 травня.

Деталі

Ткачук керуватиме найбільшою нафтовидобувною компанією України до моменту затвердження постійного керівника.

За інформацією компанії, Юрій Ткачук має ґрунтовне знання внутрішніх процесів і стратегічних цілей «Укрнафти». Це забезпечить стабільність управління, безперебійну роботу компанії та виконання ключових проєктів.

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Юрій Ткачук. Фото: пресслужба "Укрнафти" Фото Пресслужба «Укрнафти»

Контекст

28 квітня наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала нового голову правління – ним став Корецький, повідомило джерело Forbes Ukraine, знайоме з деталями відбору. У фіналі конкурсу змагалися Корецький і Олег Прохоренко, колишній керівник «Укргазвидобування», відомий завдяки програмі інтенсифікації видобутку 20/20. Які чинники сприяли стрімкому кар’єрному зростанню ексочільника мережі WOG і співвласника кав’ярень Idealist – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

13 травня джерело в «Нафтогазі» повідомило Forbes, що тимчасовим керівником ПАТ «Укрнафта» стане Юрій Ткачук. За словами співрозмовника, постійних керівників для компанії можуть обрати через три місяці після завершення конкурсного відбору.