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Наглядова рада «Укрнафти» призначила тимчасового керівника

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Наглядова рада ПАТ «Укрнафта» призначила Юрія Ткачука, який обіймав посаду фінансового директора, тимчасовим виконувачем обов’язків директора компанії. Про це повідомила пресслужба «Укрнафти» 14 травня.

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Деталі 

  • Ткачук керуватиме найбільшою нафтовидобувною компанією України до моменту затвердження постійного керівника.
  • За інформацією компанії, Юрій Ткачук має ґрунтовне знання внутрішніх процесів і стратегічних цілей «Укрнафти». Це забезпечить стабільність управління, безперебійну роботу компанії та виконання ключових проєктів.
Юрій Ткачук став в.о. голови "Укрнафти" /Пресслужба «Укрнафти»

Юрій Ткачук. Фото: пресслужба "Укрнафти" Фото Пресслужба «Укрнафти»

Контекст 

28 квітня наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала нового голову правління – ним став Корецький, повідомило джерело Forbes Ukraine, знайоме з деталями відбору. У фіналі конкурсу змагалися Корецький і Олег Прохоренко, колишній керівник «Укргазвидобування», відомий завдяки програмі інтенсифікації видобутку 20/20. Які чинники сприяли стрімкому кар’єрному зростанню ексочільника мережі WOG і співвласника кав’ярень Idealist – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

13 травня джерело в «Нафтогазі» повідомило Forbes, що тимчасовим керівником ПАТ «Укрнафта» стане Юрій Ткачук. За словами співрозмовника, постійних керівників для компанії можуть обрати через три місяці після завершення конкурсного відбору.

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