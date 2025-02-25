Обсяги буріння «Укрнафти» у 2024 році зросли на 280%

АТ «Укрнафта» значно посилило бурову активність у 2024 році. Компанія пробурила 32 000 м – це на 280% більше, ніж у 2023 році. Про це повідомила пресслужба компанії 25 лютого.

Деталі

Із 10 нових свердловин, запущених цього року, усі показали дебіт вище прогнозів, повідомили в «Укрнафті». Ще 12 свердловин, розпочатих у четвертому кварталі, перебувають на різних етапах виконання.

За словами директора «Укрнафти» Сергія Корецького, компанія активно розвиває буріння та нарощує видобуток, зокрема на одному з найновіших родовищ. Роботи виконуються власними установками в складних гірських умовах.

На 2025 рік «Укрнафта» планує пробурити 30 нових свердловин.

Контекст

Державна «Укрнафта» є найбільшою нафтогазовою компанією України. До націоналізації 50% + 1 акція належали «Нафтогазу України», близько 42% – групі «Приват», решта – міноритарним інвесторам. Перед повномасштабною війною Forbes оцінював компанію в $1,5 млрд, але нині її вартість впала до $748 млн, із яких $314 млн припадає на частку групи «Приват».

У 2022-му, через дев’ять місяців війни, держава націоналізувала акції «Укрнафти» і «Укртатнафти», поклавши край понад 20-річному управлінню групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

У 2023 році чистий прибуток компанії склав 23,6 млрд грн, а податкові відрахування перевищили 25,7 млрд грн, включно з 4,36 млрд грн податку на прибуток.

За перше півріччя 2024-го «Укрнафта» заробила 10,6 млрд грн чистого прибутку – на 25% менше, ніж за той самий період 2023-го.

11 грудня 2024 року пресслужба повідомила, що завдяки гідророзриву пласта дебіт свердловин зріс у 4,2 раза, додавши 13 000 т нафти та понад 6 млн кубометрів газу.

17 січня 2025-го стало відомо, що вперше за 13 років компанія пробурила нову свердловину на родовищі в Івано-Франківській області.