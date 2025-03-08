Масований обстріл. Росія атакувала центр Добропілля, мʼясокомбінат на Харківщині і енергооб'єкт ДТЕК на Одещині (фото, відео)

У ніч на 8 березня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою Іскандер-К, а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Ввечері росіяни завдали удару по центру Добропілля на Донеччині, загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення.