Масований обстріл. Росія атакувала центр Добропілля, мʼясокомбінат на Харківщині і енергооб'єкт ДТЕК на Одещині (фото, відео)

У ніч на 8 березня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою Іскандер-К, а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Ввечері росіяни завдали удару по центру Добропілля на Донеччині, загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення.
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Ключові факти
- Станом на 09.00 Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. Ще 54 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені.
- Внаслідок обстрілу Добропілля загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення. Пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі, повідомляє ДСНС.
- Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, «Шахедом»), пошкодивши пожежну машину.
- «Вчора ввечері російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар, умисно по рятувальниках. Підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни», – повідомив Зеленський у суботу вранці.
- Зранку 8 березня унаслідок влучання чотирьох БпЛА типу «Шахед» на території мʼясокомбінату у Харківській області виникла пожежа, є загиблі та поранені, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок влучання «шахедів» пошкоджено виробничі цехи, гаражі у місті Богодухів.
- В результаті атаки загинули троє цивільних чоловіків, ще 7 людей отримали поранення.
- Ввечері 7 березня РФ знову завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області, повідомила компанія. Це вже сьомий удар по енергосистемі області за три тижні. Енергетики цілодобово працюють, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів.
- Вночі росіяни атакували Запоріжжя «шахедами», повідомляє ОВА. Внаслідок ворожого удару сталось загоряння приміщень приватного підприємства, а у чотирьох багатоповерхівках поруч вибуховою хвилею розбито вікна, без постраждалих.
Контекст
7 березня росіяни учергове націлились на енергетичну й газову інфраструктуру в різних регіонах України. Зокрема, під час ранкового обстрілу РФ знову атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області, він пошкоджений. Також припинили роботу обʼєкти газовидобутку холдингу ДТЕК в Полтавській області.
6 березня Росія атакувала балістикою пʼятиповерховий готель в Кривому Розі і знищила термінал «Нової пошти» у Сумах.
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