Росія обстріляла сортувальний центр «Укрпошти» в Херсоні (фото)

Сортувальний центр «Укрпошти» у Херсоні був пошкоджений внаслідок атаки РФ, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Напередодні, 19 лютого, ворог обстріляв автівку поштового оператора, яка прямувала до Станіслава.

Ключові факти

За словами Смілянського, 19 лютого Росія вразила автівку, яка прямувала до Станіслава, а 20 лютого вранці вразила сортувальний центр у Херсоні.

Станіслав є невеликим містечком на лінії фронту на Херсонщині, очільник поштового оператора додав, що там працює лише «Укрпошта» і РФ постійно атакує цивільних.

Внаслідок обстрілу автівка «Укрпошти» повністю згоріла, водій отримав важкі поранення, але його життя вдалося врятувати.

«Укрпошта» зв’яжеться з клієнтами та компенсує всі втрачені посилки.

Смілянський додав, що «Укрпошта» швидко поновить роботу сортувального центру.

Фото: Укрпошта Фото: Укрпошта Попередній слайд Наступний слайд

Фото: Укрпошта

Фото: Укрпошта

Контекст

У ніч на 20 лютого Росія здійснила комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті – Х-101/Х-55см, Калібр/Іскандер-К; балістичні – Іскандер-М/KN-23. Інформацію щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару Повітряні сили не оприлюднюють.

Також РФ атакувала 161 ударним БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти дронів, ще 78 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.

Цієї ночі Росія обстріляла Херсон керованими авіабомбами, одна з них поцілила у девʼтиповерховий житловий будинок, частково його зруйнувавши. Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з 1-го по 10-й поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За попередньою інформацією ДСНС, постраждали щонайменше шестеро осіб, серед них двоє дітей. Двох людей вдалося врятувати, їх дістали із заблокованих квартир через балкони.