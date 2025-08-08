«Укрзалізниця» оголошує тендер на залучення міжнародного юридичного радника для супроводу «надскладної реструктуризації» зовнішнього боргу. Йдеться про боргові зобовʼязання понад $1 млрд (близько 15% активів компанії), які були взяті до 2012 року і пізніше рефінансовані. Про це 8 серпня повідомила пресслужба УЗ.
Ключові факти
- Тендер оголошено на міжнародному ринку, серед компаній, які мають провідні позиції у сфері боргового капіталу та реструктуризації. Новий юридичний радник має забезпечити правильне структурування угоди, зменшити боргове навантаження та мінімізувати юридичні ризики, йдеться у повідомленні.
- «Укрзалізниця» планує провести тендер із відкритим аукціоном, очікуючи не лише чесної конкуренції, а й додаткового зниження ціни. Оплата послуг юридичного радника буде залежати від фактично наданих послуг і успішності угоди.
- Тендер оголошується на «значну суму, бо значна сума накопичених боргів на кону», зазначила УЗ, не уточнюючи початкову суму пропозиції.
- Очікувана вартість послуг сформована на основі аналізу ринку та відповідних запитів до провідних міжнародних юридичних компаній з урахуванням обсягу послуг, які надаватимуться впродовж 12 місяців. Вона сформована з огляду на найнижчу цінову пропозицію, яку надали потенційні учасники на етапі запиту таких пропозицій, пояснила компанія.
Цитата
«Мусимо, на жаль, в непростий період винаходити ресурс і на ці додаткові витрати, щоб дати раду боргам, накопиченим за роки – ще з 2012 року. Є часи, на які випадає розбирати ворох проблем, накопичених довгими роками», – заявив голова правління Олександр Перцовський.
Контекст
У грудні 2024 року УЗ, як і два роки тому, почала процедуру отримання згоди власників єврооблігацій на відтермінування купонних виплат, які мали бути сплачені в січні та липні 2025 року, до січня 2026-го. Але цього разу згоди отримати не вдалося. Компанія пояснювала потребу у продовженні мораторію на виплати падінням вантажоперевезень у другій половині 2024 року, зростанням витрат через інфляцію через війну і невизначеністю щодо підвищення тарифів.
У січні 2025 року УЗ капіталізувала (додала до боргу) перенесені раніше купонні виплати за єврооблігаціями-2026 на $108,28 млн (ставка 8,25%) та за єврооблігаціями-2028 на $51,9 млн (ставка 7,875%). Таким чином суми цих боргових випусків збільшилися до $703,18 млн і $351,9 млн відповідно.
У липні 2025 року УЗ вчасно сплатила піврічні купонні платежі за єврооблігаціями 2026 та 2028 років. Номінальна вартість цих облігацій на Франкфуртській біржі становить близько 75-81% від номіналу.
Загальний зовнішній борг компанії на кінець 2024 року сягав $1,4 млрд, з яких 77% припадає на єврооблігації. Сплата основного боргу в 2025 році становитиме $52 млн, у 2026-му – $797 млн, зокрема $703 млн за єврооблігаціями.
