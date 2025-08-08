«Укрзалізниця» оголошує тендер на залучення міжнародного юридичного радника для супроводу «надскладної реструктуризації» зовнішнього боргу. Йдеться про боргові зобовʼязання понад $1 млрд (близько 15% активів компанії), які були взяті до 2012 року і пізніше рефінансовані. Про це 8 серпня повідомила пресслужба УЗ.

Ключові факти

Тендер оголошено на міжнародному ринку, серед компаній, які мають провідні позиції у сфері боргового капіталу та реструктуризації. Новий юридичний радник має забезпечити правильне структурування угоди, зменшити боргове навантаження та мінімізувати юридичні ризики, йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» планує провести тендер із відкритим аукціоном, очікуючи не лише чесної конкуренції, а й додаткового зниження ціни. Оплата послуг юридичного радника буде залежати від фактично наданих послуг і успішності угоди.

Тендер оголошується на «значну суму, бо значна сума накопичених боргів на кону», зазначила УЗ, не уточнюючи початкову суму пропозиції.

Очікувана вартість послуг сформована на основі аналізу ринку та відповідних запитів до провідних міжнародних юридичних компаній з урахуванням обсягу послуг, які надаватимуться впродовж 12 місяців. Вона сформована з огляду на найнижчу цінову пропозицію, яку надали потенційні учасники на етапі запиту таких пропозицій, пояснила компанія.

Цитата

«Мусимо, на жаль, в непростий період винаходити ресурс і на ці додаткові витрати, щоб дати раду боргам, накопиченим за роки – ще з 2012 року. Є часи, на які випадає розбирати ворох проблем, накопичених довгими роками», – заявив голова правління Олександр Перцовський.

Контекст

У грудні 2024 року УЗ, як і два роки тому, почала процедуру отримання згоди власників єврооблігацій на відтермінування купонних виплат, які мали бути сплачені в січні та липні 2025 року, до січня 2026-го. Але цього разу згоди отримати не вдалося. Компанія пояснювала потребу у продовженні мораторію на виплати падінням вантажоперевезень у другій половині 2024 року, зростанням витрат через інфляцію через війну і невизначеністю щодо підвищення тарифів.

У січні 2025 року УЗ капіталізувала (додала до боргу) перенесені раніше купонні виплати за єврооблігаціями-2026 на $108,28 млн (ставка 8,25%) та за єврооблігаціями-2028 на $51,9 млн (ставка 7,875%). Таким чином суми цих боргових випусків збільшилися до $703,18 млн і $351,9 млн відповідно.

У липні 2025 року УЗ вчасно сплатила піврічні купонні платежі за єврооблігаціями 2026 та 2028 років. Номінальна вартість цих облігацій на Франкфуртській біржі становить близько 75-81% від номіналу.

Загальний зовнішній борг компанії на кінець 2024 року сягав $1,4 млрд, з яких 77% припадає на єврооблігації. Сплата основного боргу в 2025 році становитиме $52 млн, у 2026-му – $797 млн, зокрема $703 млн за єврооблігаціями.