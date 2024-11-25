UniCredit запропонував за свого конкурента Banco BPM €10 млрд

UniCredit 25 листопада запропонував купити свого конкурента Banco BPM за €10,1 млрд. Якщо угода відбудеться, італійська банківська група стане третім за величиною капіталу кредитором в Європі, пише FT .

Деталі

UniCredit запропонував по 0,175 своєї звичайної акції за кожну акцію BPM, що передбачає вартість пропозиції в €6,6 за акцію.

Завдяки угоді італійський кредитор розраховує розширити географічне охоплення та збільшити клієнтську базу. Це сприятиме подальшому зростанню преміумбізнесу, закріпивши статус UniCredit як другого за величиною банку в Італії, зазначив гендиректор Unicredit Андреа Орсель.

Пропозиція UniCredit для BPM «не матиме жодних наслідків» для його інвестицій в Commerzbank, пояснив гендиректор.

Контекст

Пропозиція послідувала через кілька місяців після того, як UniCredit оголосив про плани придбати частку в Commerzbank – другому за величиною банку Німеччини. Керівництво німецького банку поки що відкидає пропозицію UniCredit.

Розмови про консолідацію серед європейських банків почали набирати обертів в останні місяці, оскільки політики в регіоні прагнуть заохочувати появу більших національних груп і багатонаціональних банків, які можуть кинути виклик американським гігантам і швидкозростаючим конкурентам в Азії.

UniCredit досі присутній на російському ринку. Банк працює в Росії через дочірню компанію зі штатом близько 3100 співробітників та понад 50 філій. Гендиректор Орсель заявляв, що банк дотримується санкцій, але остаточний вихід з РФ буде важко здійснити.

У травні цього року банк отримав лист від ЄЦБ з вимогою прискорити виведення своїх активів з РФ. На початку липня UniCredit оскаржив у суді наказ ЄЦБ про скорочення операцій у Росії.