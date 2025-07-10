Мережа автозаправних станцій UPG просить дозвіл у Антимонопольного комітету України на оренду 34 АЗС, які входять до структури власності групи «Приват». Комітет розглядає заяву сьогодні, 10 липня, повідомив АМКУ.

Деталі

UPG Володимира Петренко – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та БРСМ-Нафта. Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн.

34 АЗС, які UPG хоче взяти в оренду, входять до структури власності групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Частина АЗС групи «Приват», які UPG хоче взяти в оренду, перебувають у власності різних юридичних осіб (ТОВ), зокрема «Текіла Голд», «Скай Проект», «Сіріус Голд», «Перспектива Про», «Ньюпорт Холдинг», «Лайк Інвест», «Корсо Таун», «Імідж Еволюшн», «Жасмі-Трейд» та «Євротрейд Експо».

10 липня АМКУ розглядає повторні заяви UPG про оренду цих АЗС. Перші заяви, подані 30 квітня, комітет відхилив через невідповідність вимогам, йдеться у відповіді АМКУ на запит Forbes Ukraine.

Контекст

Український ринок нафтопродуктів за час повномасштабної війни скоротився на 15%, а в сегменті скрапленого газу – на 45%, йдеться у матеріалі Forbes Ukraine про 10 найбільших мереж АЗС у 2025-му.

До повномасштабної війни група «Приват» володіла найбільшою в країні мережею АЗС – це були 1500 заправок під різними брендами, зокрема «Укрнафта», «Авіас», ANP, Sentosa, «Мавекс». Восени 2022-го були націоналізовані понад 500 заправок під брендом «Укрнафта». А з початку 2025-го решта мережі перестала працювати через брак пального.

Мережею АЗС «Привату» керує бізнес-партнер Коломойського Михайло Кіперман, якого розшукує СБУ та НАБУ. Детальніше про історію цієї мережі читайте в статті «Мінус 1000 АЗС за 2,5 року. Автозаправна імперія Ігоря Коломойського втратила лідерство».