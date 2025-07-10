Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

UPG хоче орендувати 34 заправки групи «Приват». АМКУ розглядає заяву

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

1 хв читання

Мережа автозаправних станцій UPG просить дозвіл у Антимонопольного комітету України на оренду 34 АЗС, які входять до структури власності групи «Приват». Комітет розглядає заяву сьогодні, 10 липня, повідомив АМКУ.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі 

  • UPG Володимира Петренко – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та БРСМ-Нафта. Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн.
  • 34 АЗС, які UPG хоче взяти в оренду, входять до структури власності групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. 
  • Частина АЗС групи «Приват», які UPG хоче взяти в оренду, перебувають у власності різних юридичних осіб (ТОВ), зокрема «Текіла Голд», «Скай Проект», «Сіріус Голд», «Перспектива Про», «Ньюпорт Холдинг», «Лайк Інвест», «Корсо Таун», «Імідж Еволюшн», «Жасмі-Трейд» та «Євротрейд Експо».
  • 10 липня АМКУ розглядає повторні заяви UPG про оренду цих АЗС. Перші заяви, подані 30 квітня, комітет відхилив через невідповідність вимогам, йдеться у відповіді АМКУ на запит Forbes Ukraine.

Контекст

Український ринок нафтопродуктів за час повномасштабної війни скоротився на 15%, а в сегменті скрапленого газу – на 45%, йдеться у матеріалі Forbes Ukraine про 10 найбільших мереж АЗС у 2025-му.

До повномасштабної війни група «Приват» володіла найбільшою в країні мережею АЗС – це були 1500 заправок під різними брендами, зокрема «Укрнафта», «Авіас», ANP, Sentosa, «Мавекс». Восени 2022-го були націоналізовані понад 500 заправок під брендом «Укрнафта». А з початку 2025-го решта мережі перестала працювати через брак пального. 

Мережею АЗС «Привату» керує бізнес-партнер Коломойського Михайло Кіперман, якого розшукує СБУ та НАБУ. Детальніше про історію цієї мережі читайте в статті «Мінус 1000 АЗС за 2,5 року. Автозаправна імперія Ігоря Коломойського втратила лідерство».

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні