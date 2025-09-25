Мережа автозаправних станцій UPG просить дозволу Антимонопольного комітету на оренду 17 АЗС, які раніше входили до так званої групи «Приват». Розгляд заяв запланований на сьогодні, 25 вересня, повідомив АМКУ.

Деталі

Якщо АМКУ погодить заявки, мережа АЗС UPG збільшиться до 306 заправок.

На початку вересня компанія запустила роботу 34 орендованих АЗК у Києві та Київській області.

Контекст

Серед бенефіціарів компанії, згідно з даними YouСontrol, є Юрій Кіперман, батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС «Привату».

Паливна мережа групи «Приват» до повномасштабної війни була найбільшою в Україні. Вона володіла понад 1500 заправками під різними брендами.

Понад 500 заправок під брендом «Укрнафта» приватівці втратили восени 2022-го у зв’язку з націоналізацією. А з початку 2025-го решта мережі перестала працювати через брак пального.

UPG Володимира Петренка (офіційний власник його сестра – Юлія Васьковська) – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та «БРСМ-Нафта». Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн.

10 липня UPG вперше отримала від АМКУ дозвіл на оренду автозаправних станцій. 31 липня АМКУ дозволив UPG орендувати ще 47 АЗС, які теж належали неформальній групі «Приват». В серпні мережа АЗС отримала дозвіл на оренду ще 46 автозаправних станцій.

Коментуючи попередню угоду щодо оренди 34 АЗС, власник UPG стверджував, що ці АЗС вже «не мають відношення» до бізнес-імперії Коломойського.

На початку вересня компанія вже отримала дозвіл від АМКУ на оренду ще 75 АЗС у Черкаській, Миколаївській, Одеській та Львівській областях.