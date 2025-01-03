Уряд обмежив виплати спеціальних пенсій під час воєнного стану

Кабінет Міністрів України запровадив у 2025 році обмеження на виплату спеціальних пенсій, які перевищують 23 610 грн (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність). Про йдеться у постанові Кабінету Міністрів №1 від 3 січня.

Деталі

Постанова передбачає використання знижувальних коефіцієнтів для сум, що перевищують цей поріг. Згідно з нею, для пенсій від 10 до 11 прожиткових мінімумів коефіцієнт становить 0,5, від 11 до 13 – 0,4, від 13 до 17 – 0,3, від 17 до 21 – 0,2.

Для виплат понад 21 прожитковий мінімум (понад 49 580 грн) застосовується коефіцієнт 0,1, тобто такі суми зменшуються в 10 разів.

Водночас обмеження не стосуються пенсій учасників антитерористичної операції (АТО), а також тих, хто забезпечував оборону та безпеку України у зв’язку з агресією РФ. Також це правило не поширюється на пенсії у разі втрати годувальника для членів сімей загиблих, померлих чи зниклих безвісти захисників.

Контекст

За девʼять місяців 2024 року держава витратила близько 88 млрд грн на спеціальні пенсії. До кінця року ця сума може зрости до 120 млрд грн.

Особливу увагу до підвищених виплат силовикам привернула заява головного редактора «Цензор.НЕТ» Юрія Бутусова. За його словами, 50 прокурорів Хмельницької області отримують пенсії через інвалідність, яку їм нібито підтвердила місцева медико-соціальна експертиза (МСЕК).

Україні спеціальні пенсії отримують майже 160 000 осіб, з яких близько 77 000 – представники силового блоку та правоохоронних органів, такі дані наводить Мінсоцполітики.

Детальніше про те, чому допомоги силовиків у десятки разів більші за виплати решти громадян, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.