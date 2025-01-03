Правительство ограничило выплаты специальных пенсий во время военного положения

Кабинет министров Украины ввел в 2025 году ограничения на выплату специальных пенсий, превышающих 23 610 грн (10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность). Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1 от 3 января.

Подробности

Постановление предусматривает использование понижающих коэффициентов для сумм, превышающих этот порог. Согласно ему, для пенсий от 10 до 11 прожиточных минимумов коэффициент составляет 0,5, от 11 до 13 – 0,4, от 13 до 17 – 0,3, от 17 до 21 – 0,2.

Для выплат свыше 21 прожиточного минимума (более 49 580 грн) применяется коэффициент 0,1, то есть такие суммы уменьшаются в 10 раз.

В то же время ограничения не касаются пенсий участников антитеррористической операции (АТО), а также тех, кто обеспечивал оборону и безопасность Украины в связи с агрессией РФ. Также это правило не распространяется на пенсии в случае потери кормильца для членов семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников.

Контекст

За девять месяцев 2024 года государство потратило около 88 млрд грн на специальные пенсии. До конца года эта сумма может возрасти до 120 млрд грн.

Особое внимание к повышенным выплатам силовикам привлекло заявление главного редактора «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова. По его словам, 50 прокуроров Хмельницкой области получают пенсии по инвалидности, которую им якобы подтвердила местная медико-социальная экспертиза (МСЭК).

В Украине специальные пенсии получают около 160 000 человек, из которых около 77 000 – представители силового блока и правоохранительных органов, такие данные приводит Минсоцполитики.

Подробнее о том, почему помощь силовикам в десятки раз больше выплат остальным гражданам, читайте в материале Forbes Ukraine.