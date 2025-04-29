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Уряд запускає програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Кабінет міністрів запроваджує програму з виплати 10 000 грн на гектар для агровиробників, які вирощують бавовник, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у 29 квітня.

Бавовна є головним компонентом для виробництва нітроцелюлози. Вона використовується у воєнній промисловості для виготовлення пороху та снарядів.

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Ключові факти

  • «Уряд також започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник. Виплата складатиме 10 000 грн на один гектар», – сказав Шмигаль.
  • За його словами, йдеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області.
  • «Це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави», – додав премʼєр.

Контекст

Україна має стратегічну потребу у бавовні як сировині для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб, заявляв у 2024-му заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький. Зокрема, Мінагрополітики пропонує створити і розвивати бавовняний кластер в Одеській області.

Потреба для України у нітроцелюлозі оцінюється у 10 000 т. Для цього необхідно засіяти 30 000 га або площу вдвічі меншу, якщо бавовну вирощувати на зрошуваних землях, зазначав департамент аграрної політики Одеської ОВА.

У світі спостерігається дефіцит пороху. Провідні виробники озброєнь, зокрема шведська Saab і німецька Rheinmetall, попередили, що Європа надмірно залежить від бавовняного волокна з Китаю, на який припадає трохи менше половини світової торгівлі, писало видання FT. Найбільшими імпортерами матеріалу є Німеччина, Швеція та Бельгія.

Минулого року Рада ухвалила законопроєкт №10427-1 про спрощення процедур ввезення та обігу на території України сортів бавовнику, передусім на період воєнного стану. Зараз реєстрація не генетично модифікованого бавовнику займає два–три роки, а реєстрація ГМО-бавовнику заборонена. У Держреєстрі сортів рослин, дозволених для поширення в Україні, містяться відомості лише про три сорти бавовнику.

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