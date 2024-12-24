Уряд запустив експериментальний проєкт з відновлення пошкоджених ГЕС

Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт із відновлення гідроелектростанцій, пошкоджених унаслідок російської агресії. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. Проєкт розрахований на два роки і спрямований на оптимізацію та пришвидшення процесу відновлення ГЕС.

Деталі

Рішення дозволяє «Укргідроенерго» одночасно виконувати проєктно-вишукувальні та будівельні роботи, а саму процедуру відновлення та будівництва значно спрощено:

не потрібні містобудівні умови та обмеження;

скасовано обов’язковість археологічних досліджень;

не вимагатиметься експертиза проєкту будівництва;

усунуто необхідність погоджень із Держводагентством і Держгеонадрами;

виключено використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

не потрібно оформляти права на об’єкти культурної спадщини.

Контекст

Під час повномасштабного вторгнення Росія окупувала понад 18 ГВт електрогенеруючих потужностей, зокрема найбільшу в Європі Запорізьку АЕС.

Повністю зруйновані Каховська та Дніпровська ГЕС, а також Зміївська і Трипільська ТЕС. Значних руйнувань зазнали приватні теплоелектростанції, серед яких Ладижинська, Бурштинська, Добротвірська, Курахівська, Криворізька та Придніпровська ТЕС із пошкодженнями понад 80%.

Російські війська знищили майже половину високовольтних підстанцій передачі електроенергії, усі нафтопереробні заводи в Україні та значну частину інфраструктури для зберігання нафти й нафтопродуктів.

За оцінками Київської школи економіки (KSE), станом на серпень 2024 року загальні збитки енергетичного сектору України перевищили $56 млрд. З цієї суми $16 млрд припадає на прямі фізичні руйнування, а непрямі фінансові втрати оцінюються у понад $40 млрд.

Для повного відновлення енергетичної інфраструктури за принциом «відбудувати краще, ніж було» необхідно $50,5 млрд.