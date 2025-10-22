У четвер, 23 жовтня, обленерго у більшості регіонів України застосовуватимуть погодинні графіки. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго». Востаннє країна жила за графіками вимкнення електроенергії у грудні 2024 року.

Деталі

Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання.

Для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.

«У разі зміни ситуації про це буде повідомлено додатково», – зазначили в компанії.

Контекст

Обмеження запроваджено для населення замість аварійних відключень. Раніше графіки погодинних відключень застосовувалися лише у Чернігівській області, а після масованих атак РФ на енергосистему 10 жовтня відключення стосувалися переважно промисловості.

У ніч із 21 на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, в Одеській області росіяни атакували Ізмаїл, завдавши пошкоджень енергетичним та портовим об’єктам. Для атаки РФ використала 405 ударних безпілотників, 11 балістичних, девʼять крилатих, чотири аеробалістичні та чотири керовані авіаційні ракети. За попередньою інформацією Повітряних сил, протиповітряна оборона знищила або придушила 349 повітряних цілей.

Графіки для населення почали вводити 22 жовтня.