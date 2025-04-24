«ДТЕК Енерго» у першому кварталі спрямував 1,2 млрд грн на відновлення пошкоджених ТЕС 

У січні-березні 2025 року «ДТЕК Енерго» спрямувала 1,2 млрд грн на ремонт і відновлення теплоелектростанцій, пошкоджених через ворожі обстріли. Про це йдеться у повідомленні компанії від 24 квітня.

Деталі

Зазначається, що ця сума становить третину від загальних інвестицій у відновлення ТЕС за 2024 рік.

Ремонтні роботи тривають безперервно через значні руйнування, спричинені атаками. До літа 2024 року 90% теплової генерації компанії було пошкоджено або зруйновано.

Енергетики відновили понад половину потужностей перед зимою, але нові обстріли в листопаді-грудні завдали додаткових збитків.

Основне завдання зараз – продовжувати відновлення, щоб підготуватися до літніх пікових навантажень і наступного опалювального сезону, зазначив генеральний директор «ДТЕК Енерго» Олександр Фоменко.

Контекст

У 2024 році «ДТЕК Енерго» спрямувала 3,6 млрд грн на відновлення теплоелектростанцій і 7,5 млрд грн на розвиток вуглевидобутку в Україні.

Протягом року Росія 13 разів здійснювала масовані атаки на українську енергосистему, значно пошкодивши ТЕС компанії. Від початку повномасштабного вторгнення станції «ДТЕК Енерго» зазнали 205 ударів, унаслідок яких 56 енергетиків були поранені, а 4 загинули.