Уряд звільнив заступника міністра оборони Кліменкова. За версією Умєрова, він «провалив» закупівлі

Кабінет міністрів звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника міністра оборони, повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Раніше міністр оборони Рустем Умєров вніс подання на звільнення Кліменкова, назвавши його одним із тих, хто «провалив роботу» із закупівель озброєння.

Ключові факти

За даними Мельничука, уряд на своєму засіданні схвалив звільнення Кліменкова з посади.

Він був призначений заступником міністра оборони з питань закупівель 5 жовтня 2023 року.

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Контекст

До призначення у Міноборони, із липня 2023-го по жовтень 2023 року він був комерційним директором Акціонерного товариства «Укртрансгаз».

З 2022-го по 2023 рік – перший заступник голови Фонду державного майна України. З 2013-го по 2022 рік Кліменков працював у приватному акціонерному товаристві «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України».

24 січня Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника – Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, чинною директоркою Агенції оборонних закупівель і призначити гендиректора «Державного оператора тилу» Арсена Жумаділова замість неї. Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з Наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира.

Хоча Умєров усунув очільницю Агенції оборонних закупівель, але та відмовилася йти. Хто контролюватиме 298 млрд грн на зброю – у матеріалі Forbes Ukraine.