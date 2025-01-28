Уряд звільнив заступника міністра оборони Кліменкова. За версією Умєрова, він «провалив» закупівлі

Кабінет міністрів звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника міністра оборони, повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Раніше міністр оборони Рустем Умєров вніс подання на звільнення Кліменкова, назвавши його одним із тих, хто «провалив роботу» із закупівель озброєння.
Ключові факти
- За даними Мельничука, уряд на своєму засіданні схвалив звільнення Кліменкова з посади.
- Він був призначений заступником міністра оборони з питань закупівель 5 жовтня 2023 року.
Контекст
До призначення у Міноборони, із липня 2023-го по жовтень 2023 року він був комерційним директором Акціонерного товариства «Укртрансгаз».
З 2022-го по 2023 рік – перший заступник голови Фонду державного майна України. З 2013-го по 2022 рік Кліменков працював у приватному акціонерному товаристві «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України».
24 січня Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника – Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, чинною директоркою Агенції оборонних закупівель і призначити гендиректора «Державного оператора тилу» Арсена Жумаділова замість неї. Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з Наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира.
Хоча Умєров усунув очільницю Агенції оборонних закупівель, але та відмовилася йти. Хто контролюватиме 298 млрд грн на зброю – у матеріалі Forbes Ukraine.
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