На початку року в «Укрзалізниці» стартувала програма оптимізації штату «Залізна ефективність» , йдеться в статті Forbes Ukraine. Компанія планує скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу. Чому

Ключові факти

У межах програми «Залізна ефективність» УЗ до кінця року скоротять щонайменше 500 посад адміністративно-управлінського персоналу в центральному апараті компанії, розповів Forbes Ukraine CEO «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Офісним працівникам запропонують йти «ближче до колії», де навпаки брак кадрів. Торік компанію покинули понад 9000 людей – найбільше серед українських компаній. Дефіцит провідників, машиністів, ремонтників – 20%.

«Мені подобається підхід колег з «Нової Пошти», які пропонують йти «ближче до посилок», – пояснив Перцовський.

За його словами, оптимізація почалась з найбільш неефективних підрозділів. Це – адміністративні департаменти, вага яких знизилась через цифровізацію. Частину обслуговуючих департаментів центрального апарату УЗ скорочують до 50% штату.

Також в УЗ забагато проміжних ланок менеджменту, дублювань управлінських функції, які будуть переглянуті, повідомив Перцовський.

Контекст

Витрати на персонал займають близько 52% від загальних витрат УЗ, каже Перцовський. Торік вони зросли на майже 14% – до 51,8 млрд грн, за даними консолідованої звітності компанії.

Це перевищує темпи зростання доходів. У 2024-му дохід УЗ зріс на 11% – до 104,1 млрд грн. Торік «Укрзалізниця» отримала 2,75 млрд грн збитку порівняно з 4,9 млрд грн прибутку у 2023-му.

Компанія більше року чекає погодження уряду на підвищення вантажних тарифів, які востаннє піднімали у липні 2022-го.

На початку грудня УЗ запропонувала підвищити вартість перевезень для всіх класів вантажів одразу на 37% з 1 лютого 2025 року. Однозначної підтримки КМУ пропозиція УЗ поки не отримала, бізнес її розкритикував.

У лютому найбільшій поштовій компанії країни «Нова пошта» стартувала реформа оптимізації Nova IDEA, натхненна DOGE Ілона Маска. У її результаті роботу в офісі може втратити 3500 працівників НП.

Що змусило власників «Нової пошти» вдатися до радикальної оптимізації – читайте в інтерв’ю Володимира Поперешнюка на Forbes Ukraine.