Мережа Lviv Croissants приєдналася до програми «Плюси» для підтримки військових у застосунку «Армія+». Військові тепер можуть скористатися новою категорією у додатку – «Їжа та напої», і отримати знижки у закладах мережі пекарні по Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони 13 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Військовослужбовці можуть отримати 15% знижки на комбо – будь-який круасан та американо (або американо з молоком).
- Щоб скористатися пропозицією, потрібно згенерувати щомісячний штрихкод у застосунку «Армія+» та показати його на касі перед оплатою. Промокод діє один раз на місяць у будь-якому закладі Lviv Croissants по всій Україні.
- Раніше опитування серед користувачів програми «Плюси» показало, що третина військових (33%) найбільше очікувала саме пропозицій у категорії «Їжа та напої» – від кафе й ресторанів до супермаркетів. Тепер ця категорія офіційно відкрита, наголосили у відомстві.
Контекст
Наприкінці 2024 року у застосунку «Армія+» запустили нову програму «Плюси» для підтримки українських військових. У ній бізнес може надавати захисникам та захисницям України преференції у повсякденному житті: від знижки на пальне до резерву залізничних квитків. Зараз у ній – 15 партнерів у семи категоріях, серед яких «Укрзалізниця», WOG, ОККО, «Нова пошта», ROZETKA, Multiplex, Ukrarmor, Utactic, «Наш Формат» та інші. Від початку дії програми і станом на листопад 2025 року військові вже скористалися пропозиціями програми понад 5,5 млн разів, заощадивши разом понад 480 млн грн, зазначають у Міноборони.
Франчайзингова мережа Lviv Croissants заснована у 2015-му у Львові. Її співвласники – брати Андрій та Євген Галицькі, Руслан та Орест Печенки, а також Юрій Загродський. На листопад 2025-го в Україні працює 189 пекарень Lviv Croissants, а також у Польщі, Чехії, Словаччині, Франції, США та Південній Кореї. Виторг Lviv Croissants у 2023-му становив 1,5 млрд грн, казав Forbes Ukraine Галицький. Консолідованих даних за 2024-й у мережі не розкривали. Виторг найбільшої юридичної особи співвласників ТОВ «ЗФ Логістик» у 2024-му склав 145,2 млн грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.