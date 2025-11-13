Мережа Lviv Croissants приєдналася до програми «Плюси» для підтримки військових у застосунку «Армія+». Військові тепер можуть скористатися новою категорією у додатку – «Їжа та напої», і отримати знижки у закладах мережі пекарні по Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони 13 листопада.

Деталі

Військовослужбовці можуть отримати 15% знижки на комбо – будь-який круасан та американо (або американо з молоком).

Щоб скористатися пропозицією, потрібно згенерувати щомісячний штрихкод у застосунку «Армія+» та показати його на касі перед оплатою. Промокод діє один раз на місяць у будь-якому закладі Lviv Croissants по всій Україні.

Раніше опитування серед користувачів програми «Плюси» показало, що третина військових (33%) найбільше очікувала саме пропозицій у категорії «Їжа та напої» – від кафе й ресторанів до супермаркетів. Тепер ця категорія офіційно відкрита, наголосили у відомстві.

Контекст

Наприкінці 2024 року у застосунку «Армія+» запустили нову програму «Плюси» для підтримки українських військових. У ній бізнес може надавати захисникам та захисницям України преференції у повсякденному житті: від знижки на пальне до резерву залізничних квитків. Зараз у ній – 15 партнерів у семи категоріях, серед яких «Укрзалізниця», WOG, ОККО, «Нова пошта», ROZETKA, Multiplex, Ukrarmor, Utactic, «Наш Формат» та інші. Від початку дії програми і станом на листопад 2025 року військові вже скористалися пропозиціями програми понад 5,5 млн разів, заощадивши разом понад 480 млн грн, зазначають у Міноборони.

Франчайзингова мережа Lviv Croissants заснована у 2015-му у Львові. Її співвласники – брати Андрій та Євген Галицькі, Руслан та Орест Печенки, а також Юрій Загродський. На листопад 2025-го в Україні працює 189 пекарень Lviv Croissants, а також у Польщі, Чехії, Словаччині, Франції, США та Південній Кореї. Виторг Lviv Croissants у 2023-му становив 1,5 млрд грн, казав Forbes Ukraine Галицький. Консолідованих даних за 2024-й у мережі не розкривали. Виторг найбільшої юридичної особи співвласників ТОВ «ЗФ Логістик» у 2024-му склав 145,2 млн грн.