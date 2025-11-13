Forbes Digital підписка
В «Армия+» появилась новая категория «Еда и напитки». Первым партнером стала сеть Lviv Croissants

Forbes

1 хв читання

Сеть Lviv Croissants присоединилась к программе «Плюсы» для поддержки военных в приложении «Армия+». Военные теперь могут воспользоваться новой категорией в приложении «Еда и напитки» и получить скидки в заведениях сети пекарни по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны 13 ноября.

  • Военнослужащие могут получить 15% скидки на комбо – любой круассан и американо (или американо с молоком).
  • Чтобы воспользоваться предложением, нужно сгенерировать ежемесячный штрихкод в приложении «Армия+» и показать его на кассе перед оплатой. Промокод действует раз в месяц в любом заведении Lviv Croissants по всей Украине.
  • Ранее опрос среди пользователей программы «Плюсы» показал, что треть военных (33%) больше всего ожидала именно предложений в категории «Еда и напитки» – от кафе и ресторанов до супермаркетов. Теперь эта категория официально открыта, отметили в ведомстве.

Контекст

В конце 2024 году в приложении «Армия+» запустили новую программу «Плюсы» для поддержки украинских военных. В нем бизнес может предоставлять защитникам и защитницам Украины преференции в повседневной жизни: от скидки на топливо до резерва железнодорожных билетов. Сейчас в ней 15 партнеров в семи категориях, среди которых «Укрзализныця», WOG, ОККО, «Новая почта», ROZETKA, Multiplex, Ukrarmor, Utactic, «Наш Формат» и другие. С начала действия программы и по состоянию на ноябрь 2025 года военные уже воспользовались предложениями программы более 5,5 млн раз, сэкономив свыше 480 млн грн, отмечают в Минобороны.

Франчайзинговая сеть Lviv Croissants основана в 2015-м во Львове. Ее совладельцы – братья Андрей и Евгений Галицкие, Руслан и Орест Печенко, а также Юрий Загродский. В ноябре 2025-го в Украине работает 189 пекарен Lviv Croissants, а также в Польше, Чехии, Словакии, Франции, США и Южной Корее. Выручка Lviv Croissants в 2023-м составила 1,5 млрд грн, говорил Forbes Ukraine Галицкий. Консолидированных данных за 2024 год в сети не раскрывали. Выручка крупнейшего юридического лица совладельцев ООО «ЗФ Логистик» в 2024-м составила 145,2 млн грн.

