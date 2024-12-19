Країни G7 обговорюють зниження цінового порогу на російську нафту до $40 за барель – Bloomberg

Країни «Групи семи» (G7) вивчають варіанти посилення обмежень на експорт російської нафти, щоб вплинути на здатність Москви фінансувати війну проти України. Про це 19 грудня пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Серед можливих заходів обговорюється зниження цінової стелі з $60 до $40 за барель або повна заборона на обробку російської нафти.

Деталі

Зараз, за умовами чинної цінової стелі, західні компанії можуть страхувати і транспортувати російську нафту лише тоді, коли її ціна не перевищує $60 за барель.

Москва адаптувалася до обмежень, використовуючи так званий тіньовий флот танкерів із невідомими власниками та страховиками для постачання нафти, особливо до країн Азії. У результаті ціни на російську нафту перевищували встановлену стелю.

Цінова стеля була введена для обмеження прибутків Росії від продажу нафти без значного підвищення світових цін. Але з огляду на прогнози глобального надлишку нафти у 2025 році та зниження цін союзники України готові до більш рішучих дій, повідомляє Bloomberg.

Обговорюючи нові заходи, країни G7 намагаються збалансувати їхній можливий економічний вплив із питаннями безпеки судноплавства.

Контекст

Зменшення доходів від продажу нафти може послабити здатність Кремля фінансувати війну в Україні, яка є найбільшою статтею витрат російського бюджету цього року.

Росія планує продовжити нарощувати видатки на національну оборону та внутрішню безпеку, встановивши у 2025 році історичний рекорд – понад 13 трлн рублів загальних витрат.

Хоча поточні ціни на нафту поки що влаштовують Москву, їх зниження нижче $60 за барель може створити серйозні виклики для економіки та фінансових ринків країни, зазначено в останньому звіті Центрального банку РФ про фінансову стабільність.

На початку грудня країни ОПЕК+, де Росія є ключовим учасником, домовилися відкласти заплановане на січень збільшення видобутку нафти. Угода передбачає перенесення зростання видобутку на 180 000 барелів на день, яке мало розпочатися з нового року. Представники картелю заявили, що поточні ціни на нафту занадто низькі, щоб покрити бюджетні потреби більшості країн-учасниць.

16 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила 15-й пакет санкцій, спрямований на посилення обмежень проти Росії. До санкційного списку увійшло 52 судна з третіх країн, які допомагали обходити попередні обмеження. Отже, загальна кількість підсанкційних суден зросла до 79.