Третя воєнна зима позаду. Що допомогло уникнути блекауту? Розповідає міністр енергетики Герман Галущенко

Українська енергосистема пройшла найважчу зиму: масовані атаки Росії, відключення та рекордні пошкодження. Але завдяки підготовці, ремонту та підтримці партнерів вдалося уникнути енергетичного колапсу. Чи готова система витримати нові виклики?

Зима, що минула, стала випробуванням для української енергетики, але ми були готові й витримали його. Україна була зі світлом та теплом, попри апокаліптичні прогнози експертів та аналітиків.

Відключення триватимуть усю зиму, українці замерзатимуть у своїх домівках, світла не буде до 18–20 годин на день – ці та подібні заяви лише сіяли страх і паніку серед населення.

Але енергетики не прогнозують, вони працюють. Попри безперервний енергетичний терор з боку Росії, що тривав увесь 2024 рік і не вщухає зараз, енергетики зробили все, щоб українці якнайменше відчули його наслідки.

2024 рік став найважчим для енергосистеми України через рекордну інтенсивність російських ударів. Торік ворог завдав 13 масованих атак, а з початку 2025-го – уже чотири. Окрім цього, росіяни щоденно точково б’ють по енергогенерації, мережах, газовій інфраструктурі, атакують об’єкти, критичні для роботи АЕС, створюючи загрозу ядерної катастрофи.

Тактика атак РФ змінилася: комбіновані удари тепер включають крилаті й балістичні ракети, касетні боєприпаси. З листопада 2024-го обстріли посилилися – за цей час по енергосистемі України Росія випустила понад 900 ракет і дронів, що спричинило наймасштабніші руйнування за останні роки.

У 2024 році було пошкоджено близько 10 ГВт генерувальних потужностей України, наразі вдалося відновити половину – 5 ГВт.

Зовсім без відключень протягом зими не обійшлося. Для промисловості та бізнесу в деякі дні лютого запроваджувались обмеження потужності. Причина чому – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Для населення довелося вводити графіки у грудні, але лише після масштабних атак. 13 грудня відбулася найбільша атака на енергетику за весь час війни – близько 300 ракет і дронів одночасно вдарили по обʼєктах, спричинивши значні пошкодження. Уже за три дні енергетики відновили живлення, і обмеження зняли.

Аналогічно після удару на Різдво відключення тривали три дні. З кінця грудня графіки для населення не застосовуються.

Стабільне проходження зими забезпечила масштабна підготовка та ремонтна кампанія. Усі дев’ять енергоблоків АЕС на підконтрольній території працювали на повну потужність – 7,8 ГВт, забезпечуючи країну електроенергією. Додатково розподілена генерація допомогла підтримати енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури.

З грудня 2024-го максимальну потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС було збільшено до 2,1 ГВт. Така підтримка європейських партнерів зміцнила нашу енергосистему під час обстрілів.

Зиму також вдалося пройти зі стабільним газопостачанням – зупинка транзиту російського газу та атаки на інфраструктуру не вплинули на споживачів.

Сталу роботу енергосистеми України забезпечили досвід фахівців та ефективна робота ППО. Дякую всім українцям, хто раціонально споживає електроенергію та довіряє енергетикам.

Попри стабільне проходження опалювального сезону, ситуація залишається складною через постійний енергетичний терор нашого ворога. Тому остаточні підсумки осінньо-зимового періоду 2024/2025 підібʼємо після його завершення.