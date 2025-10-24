В Україні планується ввести в експлуатацію близько 1000 МВт сонячної генерації до кінця року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час заходу Forbes Ukraine «Енергія бізнесу», що відбувся 24 жовтня.

Деталі

За його словами, значна частина цих 1000 МВт забезпечується через лічильники споживачів: домогосподарства та підприємства встановлюють сонячні електростанції (СЕС) для власних потреб, а надлишки електроенергії віддають у загальну мережу.

«Аналогічна ситуація спостерігається з когенераційними та газопоршневими станціями: промислові об’єкти будують їх для забезпечення власного енергопостачання, а надлишкову електроенергію продають. Зокрема, цього року планується ввести в експлуатацію 500 МВт газопоршневої генерації», – пояснив Герус.

Щодо вітрової генерації, Герус зазначив, що нещодавно ухвалений законопроєкт спростив приєднання до електромереж та запровадив систему депозитів. Ці депозити слугують гарантією того, що бізнес реалізує заявлені проєкти.

«Завдяки цьому в системі «Укренерго» було вивільнено близько 1000 МВт потужностей для нової генерації», – заявив голова комітету. За прогнозами Геруса, до кінця 2026 року в експлуатацію буде введено приблизно 500 МВт вітрової генерації, а до 2027 року цей показник може зрости до 1000 МВт.

Контекст

У 2024 році в Україні виробництво електроенергії з відновлюваних джерел (сонячних, вітрових, біоенергетичних станцій та малих ГЕС) зросло на 6,4% порівняно з 2023 роком, досягнувши 11 млн МВт-год. Частка ВДЕ в енергетичному балансі країни склала близько 11%, за даними Expro. За словами голови правління Асоціації сонячної енергетики України Владислава Соколовського, цього року в країні введено в експлуатацію приблизно 800 МВт нових потужностей.

Водночас в Україні набирає популярності новий напрям у сонячній енергетиці – будівництво СЕС над автомобільними паркінгами. У червні 2024 року один із найбільших таких «сонячних карпортів» з’явився в київському UNIT.City. Детальніше про переваги та недоліки подібних проєктів читайте в матеріалі Forbes Ukraine.