В Україні створять Виплатну агенцію для підтримки аграріїв за стандартами ЄС

В Україні розпочали створення Виплатної агенції – державної інституції, яка адмініструватиме фінансову підтримку агросектору відповідно до стандартів Європейського Союзу, написав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у колонці для «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

Створення інституції планується шляхом трансформації Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Відповідний законопроєкт вже прийнято Верховною Радою у першому читанні.

За словами міністра, запуск Виплатної агенції є стратегічним кроком для інтеграції України до Спільної аграрної політики (САП) ЄС. Це також ключова умова, яка дозволить фермерам отримувати фінансування з європейських фондів. Зокрема за інструментами передвступної допомоги, навіть до повноправного членства України в Євросоюзі.

Виплатна агенція – це механізм, який дозволить фермерам отримувати стабільну, прозору й адресну підтримку за європейськими правилами, зазначив Коваль.

Агенція виконуватиме ключові функції: інформування фермерів, прийом та перевірку заявок, розрахунок сум підтримки, здійснення виплат, а також ведення обліку, моніторинг і контроль використання коштів.

Контекст

Виплатна агенція (Paying Agency) – спеціалізований державний орган, який відповідає за адміністрування та контроль усіх грошових надходжень (державних та донорських) для підтримки сільського господарства. Її створення є обов’язковою вимогою для всіх країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу.

Агенція повинна пройти акредитацію Європейської Комісії, яка підтверджує, що її системи контролю та обліку є надійними та захищеними. Це дозволяє країні отримувати доступ до фінансових інструментів ЄС для аграріїв.