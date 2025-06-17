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В Україні створять Виплатну агенцію для підтримки аграріїв за стандартами ЄС

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

В Україні розпочали створення Виплатної агенції – державної інституції, яка адмініструватиме фінансову підтримку агросектору відповідно до стандартів Європейського Союзу, написав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у колонці для «Інтерфакс-Україна».

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Ключові факти

  • Створення інституції планується шляхом трансформації Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Відповідний законопроєкт вже прийнято Верховною Радою у першому читанні.
  • За словами міністра, запуск Виплатної агенції є стратегічним кроком для інтеграції України до Спільної аграрної політики (САП) ЄС. Це також ключова умова, яка дозволить фермерам отримувати фінансування з європейських фондів. Зокрема за інструментами передвступної допомоги, навіть до повноправного членства України в Євросоюзі.
  • Виплатна агенція – це механізм, який дозволить фермерам отримувати стабільну, прозору й адресну підтримку за європейськими правилами, зазначив Коваль.
  • Агенція виконуватиме ключові функції: інформування фермерів, прийом та перевірку заявок, розрахунок сум підтримки, здійснення виплат, а також ведення обліку, моніторинг і контроль використання коштів.

Контекст

Виплатна агенція (Paying Agency) – спеціалізований державний орган, який відповідає за адміністрування та контроль усіх грошових надходжень (державних та донорських) для підтримки сільського господарства. Її створення є обов’язковою вимогою для всіх країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу.

Агенція повинна пройти акредитацію Європейської Комісії, яка підтверджує, що її системи контролю та обліку є надійними та захищеними. Це дозволяє країні отримувати доступ до фінансових інструментів ЄС для аграріїв.

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