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«У серпні-вересні квоти можуть вичерпатись і експорт в ЄС зупиниться». Заступник агроміністра Тарас Висоцький – про $3,5 млрд втрат агроекспорту і торгівельні альтернативи Євросоюзу

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. /з особистого архіву

Тарас Висоцький: "За два-три місяці маємо напрацювати оновлену угоду" Фото з особистого архіву

Україна почала переговори з ЄС щодо нової торгівельної угоди. «Намагатимемось принаймні зберегти обсяги, які діяли минулого року», – каже в кулуарах Agro Ukraine Summit Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Якими будуть втрати, якщо не вдасться домовитись, хто постраждає найбільше і коли експорт до ЄС може зупинитись?

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