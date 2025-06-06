Україна почала переговори з ЄС щодо нової торгівельної угоди. «Намагатимемось принаймні зберегти обсяги, які діяли минулого року», – каже в кулуарах Agro Ukraine Summit Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Якими будуть втрати, якщо не вдасться домовитись, хто постраждає найбільше і коли експорт до ЄС може зупинитись?