Перший за десять років кейс залучення приватного капіталу до модернізації водоканалу у пілотному режимі працює на Львівщині, повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин в інтерв’ю Forbes Ukraine .

Ключові факти

За його словами, Агентство веде переговори з міжнародними компаніями щодо концесій і державно-приватного партнерства у галузі міської інфраструктури.

Один з проєктів – пілот із модернізації водоканалу на Львівщині, де приватний інвестор вкладатиме кошти, а держава – гарантуватиме умови. Розкривати більше деталей він відмовився.

Ймовірно йдеться про проєкт «Трускавецьводоканалу» із залучення приватного партнера строком до 30 років з інвестиційною складовою близько €20 млн, про який у липні повідомляло Міністерство розвитку громад та територій.

«Якщо цей кейс спрацює, це буде сигнал для ринку: «можна заходити», – зазначив Сухомлин.

За його словами, для цього для цього держава має виробити реальні тарифи і зрозумілі правила гри.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 07 серпня 10 динамічних крафтових пивоварень

Контекст

Водоканали, очисні споруди, тепломережі й інша міська інфраструктура мають потенціал на десятки мільярдів гривень, але по суті залишаються закритими для приватного капіталу, пояснював член ради директорів BGV Group Management Олексій Тимофєєв під час форуму про фінанси та інвестиції Forbes Money у травні.

За словами Сухомлина, через 10 років великі міста України будуть отримувати воду погодинно. «Це найменш реформована галузь – і найбільш критична», – зазначив він.

Від приходу в цю галузь бізнес стримують дві проблеми: невигідні тарифи та страх місцевої влади втратити контроль над водоканалами, пояснив голова Агентства відновлення.

«Тарифи не покривають навіть базові витрати. Бізнес не піде у прогнозовані збитки», – зазначив він.

Для багатьох громад водоканал – це не інфраструктурний актив, а інструмент впливу. «А приватний інвестор вимагає прозорих правил, контрактів, захисту своїх вкладень», – додав Сухомлин.