«Реальна собівартість та ринкові зарплати». Агентство відновлення змінює принцип відбору підрядників

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Україна планує суттєво змінити підходи до публічних закупівель під час відбудови, повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин в інтерв’ю Forbes Ukraine. Зараз основним критерієм для відбору підрядників є ціна, що змушує компанії хитрувати з кошторисами.

  • На базі Агентства відновлення впровадять нову модель закупівель, де буде враховуватися реальна собівартість та ринкові зарплати. «Щоб компанії могли планувати й відповідати за результат», – пояснив Сухомлин.
  • Для цього запровадять динамічні та рамкові закупівлі, що дозволить формувати пул перевірених компаній та значно прискорити процеси закупівель. 
  • Агентство у тестовому режимі запустило роботу власної закупівельної організації. 
  • «Наприклад, у секторі води ми відберемо 10 компаній, які відповідають критеріям. І надалі замовники зможуть обирати з цього списку на конкурсній основі — залежно від бюджету і термінів», – пояснив Сухомлин. 
  • Це відкриває двері для європейських і міжнародних компаній, які зараз вагаються, бо система непрогнозована, додав він. 

Контекст

Будівництво першого за часів незалежності водогодону – до Кривого Рогу – закінчилось скандалом. Підрядника «Автомагістраль-Південь», що був лідером «Великого будівництва» – звинувачують у завищенні цін на будівельні матеріали.

Після низки обшуків правоохоронців власник компанії «Автомагістраль-Південь» Олександр Бойко та генеральний директор Микола Тимофеєв покинули Україну. Мета – займатись просуванням на нових ринках та налагоджувати співпрацю з новими партнерами, стверджують у пресслужбі компанії.

Проблема була неминуча, пояснює голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин. Зараз основний критерій для відбору підрядника Агентства відновлення – ціна. 

Внаслідок такої моделі підрядники «підганяють» кошториси під свої бізнес-плани: коли тендер виграється за ціною, де закладено 18 000 грн зарплати, а прибуток компанії – дві гривні. 

«Це імітація економіки. Жоден підрядник не буде працювати собі у збиток. А потім компанія змушена або кидати об’єкт, або хитрувати», – пояснив він.  

